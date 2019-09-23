Возвращение символа: Берестейскую Библию показали общественности, она в свободном доступе. Почему это важно?

Источник материала: Виртуальный Брест

24 сентября 2019 г. в Брестской центральной городской библиотеке состоялась презентация факсимильного воспроизведения самого загадочного, красивого и дорогого издания в отечественной истории - знаменитой Брестской Библии. Работы над изданием выполнены Национальной библиотекой Беларуси и компанией «Белнефтестрах» по инициативе Брестского городского исполнительного комитета и приурочены к 1000-летию Бреста.





Факсимильное воспроизведение было подарено учреждениям культуры города Бреста в сентябре этого года. Это самая большая книга в истории отечественной печати – издание весит 15 кг и насчитывает около 1500 страниц фолиантного формата, имеет два титульных листа и украшено чрезвычайно красивыми гравюрами. В нем с абсолютной точностью воссозданы все особенности оригинального издания: его размеры, характер печати, бумаги, рукописные надписи и пометки на страницах книги. Специально для издания по древним технологиям и полностью вручную был выполнен оригинальный переплет.





Выпуск факсимиле базируется на уже выработанных в нашей стране подходах к возвращению в общественное сознание национальных книжных памятников. В очередной раз для восстановления национальной святыни была использована практика государственно-частного партнерства. И в очередной раз вместе с факсимиле опубликованы результаты научного исследования о книжном памятнике, которые показывают его значимость для отечественной культуры.





На презентации было продемонстрировано факсимильное воспроизведение и раскрыты некоторые загадки уникального издания. Представлял издание общественности Суша Александр Александрович, заместитель директора Национальной библиотеки Беларуси, координатор и научный руководитель издания, автор исследования о Брестской Библии.

Почему это важно?

Смысл Брестской Библии не в том, что её можно будет прочитать, а в определённого рода символизме и восстановлении исторической истины и справедливости. Сегодня Библия, как книга, и как руководство к жизни доступна в полной мере на самых разных языках. Но всё это многообразие печатных изданий имело свои истоки, и Брестская Библия - в буквальном смысле краеугольный камень в этой работе. Однако на протяжении многих лет в Бресте предпочитали не вспоминать про этот шедевр, а вот во всём мире наоборот - изучали, комментировали, распространяли информацию. В середине XX века в городе не осталось ни одного экземпляра, хотя во всём мире их насчитывается около 130-ти. Между тем - это издание едва ли не единственный культурный символ XVI века, дошедший до наших дней, да ещё в настолько хорошем состоянии.





Есть всего несколько исторических моментов, о которых может вспомнить каждый, если речь идёт о Бресте. Это крепость, может быть Брестский мир, и - Библия. Если первое - это символ мужества и отваги, второе скорее вспоминается в рамках проигранной войны и сданных позиций, то Берестейская Библия - именно тот символ города, которого так не хватало. Это утерянное наследие, которое наконец-то вернулось на родину.

В чём разница между оригиналом и факсимиле?

Как уже упоминалось, оригиналов во всём мире насчитывается около 130 экземпляров, все они или в музеях, или в частных коллекциях. Приобрести подобный фолиант - небывалая удача и почти неоценимое приобретение. В Беларуси есть несколько экземпляров, но ни одного не было в Бресте. В Библиотеке им. Горького есть частичный оригинал. На праздновании Тысячелетия города полный экземпляр Берестейской Библии был передан в дар музею Бреста от Президента Беларуси. Однако, нужно понимать, что ознакомиться с ним, или даже полистать, не смогут все желающие. Книга пережила несколько столетий, находится в отличном состоянии, это на самом деле прекрасный и достойный, хоть и не без изъянов, экземпляр, однако он требует соответствующего хранения, если мы хотим сберечь его для потомков.





Поэтому встал вопрос, каким же образом сделать реликвию доступной? Во всём мире это реализуется через факсимильные издания - точные копии с исходника, но выполненные с использованием современных технологий. Надо сказать, что подобная работа тоже не такая уж и простая, как кажется. В Беларуси просто нет типографий, которые смогли бы выполнить такой эксклюзивный заказ. Пришлось делать постраничную копию на базе Национальной Библиотеки, на что было потрачено много времени и усилий. Сейчас таких копий выполнено несколько, и одна из них была представлена сегодня в Библиотеке им. Пушкина. А оригинал, который подарил городу Президент, возможно будет выставлен для обозрения в музее, но несколько позже.

Отдельно можно упомянуть о языке написания - это польский. Дело в том, что во времена канцлера Великого Княжества Литовского князя Николая Радзивилла этот язык был межгосударственным, каким ныне принято называть русский, или даже английский. Просто на нём могли говорить и читать больше людей, чем на белорусском.

Утерянный символ Бреста

Мы, жители города, действительно не так уж много знаем о собственной истории. А между тем Берестье было если не центром, то лидером среди городов эпохи Возрождения, а затем и Реформации. Прежде всего наш город, который тогда ещё был расположен на месте нынешней крепости, славился своей невероятной толерантностью к различным религиям и культурам, и именно поэтому, здесь стало возможным издание Брестской Библии.

Изданная 4 сентября 1563 года в Брестской типографии по приказу и на деньги берестейского старосты, канцлера Великого Княжества Литовского князя Николая Радзивилла Чёрного, книга задумывалась как руководство к действию для самых широких слоёв населения. Предполагается, что именно высокодуховная и нравственная атмосфера, основанная на принципах Святого Писания, и привела к невероятному расцвету на землях будущей Беларуси во времена так называемого Золотого века.





Любой человек того времени, кто умел читать, мог взять Библию и повседневно изучать, что можно понять по пометкам на полях, сохранившимся до наших дней. Известен факт, когда родители оставили в наследство своим дочерям вместо приданого экземпляр Библии, и это считалось дорогим подарком. Ценились не золото, серебро или земли, а доступное слово Божье! Именно в этом и заключался смысл издания - сделать истину, которую каждый может найти в Библии, доступной для многих.

Впрочем, нельзя сказать, что книги в те времена мог позволить себе каждый. Они стоили невероятно дорого, однако князь Радзивилл считал Библию высшим авторитетом и источником истины, в соответствии с которой должно жить общество. При нём Берестье (Брест) стало настоящим реформационным центром. К слову, это издание было одним из первых полных переводов нового времени с языков оригинала: иврита и греческого языка. Тогда как некоторые другие издания делались на основе переводов с переводов, в результате чего допускались ошибки. Точный тираж Брестской Библии неизвестен, но по различным данным он насчитывает 400—500 экземпляров. Стоимость издания — 10 000 дукатов (по тем временам немыслимая сумма). Историкам неизвестны случаи, когда в те годы Библию продавали, она исключительно могла быть передана в дар от князя. Таким образом, это бы невероятной щедрости подарок от человека, который следовал истине, открывшейся ему при изучении Слова Божьего, и эту истину он хотел донести до самых широких масс населения.

Мифы, легенды и досадные ошибки

К сожалению, со временем часть информации о Берестейской Библии была навсегда утеряна, а часть обросла различными мифами и неточностями. Например, некоторые издания упоминают, что в книге 700 страниц, тогда как их на самом деле почти 1500. Также приводится легенда, по версии которой, сыновья князя массово скупали изданную отцом Библию и уничтожали её. Это не соответствует истине, и понятно хотя бы по простой арифметике - если сравнить количество изданных книг и сохранившихся до наших дней, становится понятно, что Библия бережно передавалась из поколения в поколение. К примеру, многие другие издания намного более позднего периода, дошли до нас в единичных экземплярах, а в данном случае - 130, и время от времени обнаруживаются всё новые в различных недоступных ранее хранилищах библиотек разных стран.

Что дальше?

Судя по всему - Бресту и его жителям ещё предстоит осознать важность возвращения. Библия доступна каждому, если есть желание ознакомиться конкретно с Радзивилловской, её можно изучить в библиотеке. Также есть много разных переводов и в печатных, и в электронных версиях (например, в мобильных приложениях на телефоне).

Мы не станем пророчествовать, и указывать на символизм, проводить исторические параллели - однако они напрашиваются сами собой. Цивилизации, и города в частности, расцветали только тогда, когда их жители руководствовались теми принципами, которые считал необычайно важными Николай Радзивилл. Настолько важными, что не пожалел огромного состояния, чтобы донести эту истину до людей на своей земле. И они приняли её, и жили по Слову, и Брест стал городом, известным во всём мире благодаря этому.