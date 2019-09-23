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«Прошу относиться к фактам ответственно». Дочь Заворотнюк сделала официальное заявление

24.09.2019 22:23 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости России. Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк впервые высказалась о сложившейся ситуации вокруг её матери.

«Журналисты, оставьте меня и мою семью в покое и спасибо тем людям, кто искренне желает добра, вас очень много и я читаю все ваши сообщения, спасибо», – написала девушка на своей странице в Instagram.

«Прошу относиться к фактам ответственно». Дочь Заворотнюк сделала официальное заявление
Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk

Напомним, в августе появилась информация, что Анастасия Заворотнюк попала в больницу из-за глиобластомы.

Недавно актрису перевели в общую палату – здесь подробности.

Люди в материале: Анастасия Заворотнюк, Анна Заворотнюк-Стрюкова
 
 
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Новости России. Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк впервые высказалась о сложившейся ситуации вокруг её матери. «Журналисты, оставьте меня и мою семью в покое и...
 
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