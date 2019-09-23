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«Прошу относиться к фактам ответственно». Дочь Заворотнюк сделала официальное заявление
Источник материала: СТВ
Новости России. Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк впервые высказалась о сложившейся ситуации вокруг её матери.
«Журналисты, оставьте меня и мою семью в покое и спасибо тем людям, кто искренне желает добра, вас очень много и я читаю все ваши сообщения, спасибо», –
Напомним, в августе появилась информация, что Анастасия Заворотнюк попала в больницу из-за глиобластомы.
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Новости России. Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк впервые высказалась о сложившейся ситуации вокруг её матери. «Журналисты, оставьте меня и мою семью в покое и...
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