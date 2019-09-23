«Прошу относиться к фактам ответственно». Дочь Заворотнюк сделала официальное заявление

Источник материала: СТВ

Новости России. Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк впервые высказалась о сложившейся ситуации вокруг её матери.

«Журналисты, оставьте меня и мою семью в покое и спасибо тем людям, кто искренне желает добра, вас очень много и я читаю все ваши сообщения, спасибо», – написала девушка на своей странице в Instagram.



Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk

Напомним, в августе появилась информация, что Анастасия Заворотнюк попала в больницу из-за глиобластомы.