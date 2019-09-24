Крэйг Вудкрофт прокомментировал поражение «Динамо» от «Торпедо»

Источник материала: Tut.by

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал поражение от нижегородского «Торпедо» (3:4, ОТ).



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Хочу поздравить Дэвида и его команду с победой. Сегодня мы были недостаточно хороши. Наши лидеры были не так хороши, как лидеры «Торпедо». Рады тому, что заработали одно очко. Нужно больше внимания уделять деталям. К сожалению, это не та игра, которую мы должны показывать после хороших домашних побед. Расстроены результатом, нам нужно показывать лучшую игру, чтобы брать очки.

— О чем вы общались с рефери после матча?

— Мы хотели посмотреть еще раз повтор с голом в овертайме. Решили дополнительно просмотреть момент и просили, чтобы рефери показал нам это видео.