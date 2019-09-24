Выбор противотуманных фар

Источник материала: Tut.by



Иногда на дороге случаются ситуации, когда видимость снижается до 4−5 метров. Причиной этому может стать туман, дождь, снег, сильная запыленность воздуха. В таком случае свет от головного источника освещения машины практически бесполезен. Необходимы такие устройства, которые работают по принципу низкого управления — противотуманные фары. Они излучают луч света, обеспечивающий достаточный уровень видимости. Однако не каждый водитель знает, как выбрать противотуманные фары для машины, чтобы они были более эффективными и качественными.

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Принцип работы противотуманных фар





Луч в противотуманной конструкции широкий и плоский. Расположен он низко, непосредственно над дорожным покрытием. Поэтому излучение проникает в пелену тумана, создавая эффект на границе света и тени, улучшает видимость. Монтируют фары на автомобиле как отдельную опцию либо устанавливают на конвейере.

Обычно, фары против тумана излучают белый либо желтый свет, но он должен быть одинаковый в обоих приборах. Иногда его может заменить плохой «ближний».

Какая модель эффективнее





Прежде чем выбрать противотуманные фары, водители стараются больше узнать об этих устройствах, чтобы не прогадать с покупкой. Тем более что магазины автоаксессуаров насыщены этими изделиями.

Автолюбители часто выбирают фары, оснащенные ксеноновыми лампами, более дорогостоящими, но высокоэффективными: помимо яркого света, они компенсируют свою стоимость длительной эксплуатацией. Второй популярный вариант — линейки осветительных приборов с галогенными лампочками.

Среди водителей можно услышать, что эффективными по световым качествам являются противотуманки желтого цвета. Однако окраска стекла совершенно не важна в борьбе с туманом либо смогом. Оценивают фары совершенно по другим критериям, которые действительно играют важную роль в освещении дороги.

Маркировка





Чтобы правильно выбрать противотуманные фары, необходимо знать, как маркируется продукция этого типа. На российском рынке сертифицируются устройства, обозначенные маркировкой «Е22». Раздел «источник света» должен быть промаркирован латинской буквой «В». Цифра «02» указывает на то, что прибор изготовлен в соответствии с требованиями международных стандартов.

Существуют и другие виды маркировки автомобильных противотуманных приборов, которые следует знать. Устройство для ближнего света, обозначенное буквой «С» — изготовлено как отдельная конструкция. На фарах дальнего света применяют значок «R».

Когда на корпусе конструкции набита буква «Н», значит, это галогенная лампа. Если рассеиватель в лампе выполнен из оптического пластика, на приборе будет стоять значок «PL». Блок-фара со стеклянным корпусом маркируется обозначением «S».

Подбирая противотуманные фары, лучше отдать предпочтение вариантам, у которых прочный герметичный корпус со стеклом, но не пластиком. В идеале, чтобы модель имела аэродинамическую форму, с надежным креплением разборного типа.

Водителю недостаточно знать, как выбрать противотуманные фары. Нужно обладать практикой их правильной установки. Устройства должны быть установлены только в штатные для них места с соблюдением требований по установке относительно уровня дороги и плоскости боковых параметров. Мощность должна соответствовать обозначенной на цоколе лампы. Номиналы, маркированные значками H-1 или H-3, должны быть идентичными.

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