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Минское «Динамо» проиграло нижегородскому «Торпедо»

24.09.2019 18:52 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

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После трех побед подряд минское «Динамо» проиграло в гостях нижегородскому «Торпедо» — 3:4 ОТ (1:1, 0:2, 2:0, 0:1).

В середине первого периода штраф до конца матча получил бывший хоккеист минчан Куинтон Хауден. «Динамо» пять минут играло в большинстве, чем воспользовался открывший счет Тему Пулккинен.

Правда, уже через 23 секунды «зубры» ошиблись в обороне и пропустили, имея на одного игрока больше, — 1:1.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Второй период проходил уже с преимуществом хозяев, что и отразилось на счете. Сначала курьезную шайбу в свои ворота отправил Марк-Андре Граньяни, а затем Джордан Шредер заставил Энрота в третий раз доставать шайбу из сетки.

В начале третьей двадцатиминутки торпедовцы имели преимущество, но удаление в большинстве привело к двум пропущенным голам. Сначала отличился Дмитрий Дерябин, а через минуту счет сравнял Франсис Паре.

В последние пять минут невероятную игру показывал Юнас Энрот. Шведский вратарь сделал несколько умопомрачительных спасений, позволив команде дотянуть игру до овертайма. Правда, там минчане продержались лишь минуту. Антон Шенфельд принес победу «Торпедо» — 4:3.

«Торпедо»: Тихомиров (Линдбек); Баранцев — Орлов, Варнаков — Шредер — Жафяров; Геноуэй — Мишарин, Бочаров — Белевич — Шенфельд; Волченков — Аляев, Хауден — Щехура — Ураков; Веряев — Ильин — Гончарук, Зборовский.

«Динамо-Минск»: Энрот (Осипков); Граньяни (А) — Еременко, Костицын А. — Паре — Принс; Готовец (К) — Евенко, Когалев — Шор — Пулккинен; Дерябин — Дюков, Мартынов — Демков (А) — Степанов; Китаров — Ковыршин — Феоктистов, Знахаренко, Казьянин.

В четверг «Динамо» сыграет в Череповце против «Северстали».

SPORT.TUT.BY рассказывал о ходе матча.

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Что: домашние матчи хоккейного «Динамо» в регулярном чемпионате КХЛ

Когда: сентябрь-2019, февраль-2020

Где: «Минск-Арена»

Сколько: от 4 рублей

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Теги: Минск
 
 
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После трех побед подряд минское «Динамо» проиграло в гостях нижегородскому «Торпедо» - 3:4 ОТ (1:1, 0:2, 2:0, 0:1).
 
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