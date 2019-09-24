Спортсмены из 32 стран, более 30000 просмотров прямой трансляции и перспективы будущих состязаний. В облисполкоме обсудили итоги чемпионата Европы по спортивному ориентированию

Источник материала: Вороновская газета





В конце июня Гродно стал центром притяжения для всех, кто так или иначе связан со спортивным ориентированием. Областной центр этим летом принимал соревнования по «шахматам на бегу» – именно так еще называют этот вид спорта. Состязания подобного уровня в областном центре проходили в первый раз. В программу чемпионата вошли стайерская дистанция и командная эстафета, которые прошли на трассах Гродненского района, а также спринт, чей маршрут пролегал по историческому центру Гродно.





Сегодня на заседании Гродненского областного исполнительного комитета подвели итоги прошедшего 28–30 июня чемпионата Европы по спортивному ориентированию среди юношей. Значимость для спортивного бренда и имиджа региона этого чемпионата переоценить сложно. Заместитель председателя облисполкома Виктор Лискович во время заседания отметил, насколько было важно для Гродно провести континентальный чемпионат по спортивному ориентированию:





– Это удивительный вид спорта. Во-первых,спортсмены, занимающиеся спортивным ориентированием, должны быть не только физически подготовлены, но еще иметь острый ум, чтобы не теряться в сложной ситуации. Во-вторых, спортивное ориентирование – это тот вид, который не требует больших вложений финансирования, но имеет большую популярность во всем мире. Спортсмены принимают участие в соревнованиях фактически за свой счет, знакомятся с другими странами и их национальным колоритом. Это то, что Беларусь нужно сегодня не меньше, чем игровые виды спорта.









География стран-участниц прошедшего чемпионата поистине поражает: 494 спортсмена и тренера из 32 стран мира приехали на чемпионат Европы в Гродно. Кстати, актуальный момент: из приехавших спортсменов 402 человека воспользовались возможностью безвизового въезда.Возраст участников колебался от 15 до 18 лет.









– Это уникальный возраст, богатый впечатления и яркими эмоциями. Не исключено, что молодые люди, повзрослев, еще не раз приедут в Беларусь, расскажут о ней своим друзьям и знакомым. Считаю, что 32 страны – это превосходный показатель для чемпионата, который мы проводили в первый раз. Хочу заверить, – обратился заместитель председателя облисполкома к главному судье соревнований, – что мы готовы принимать соревнования подобного уровня в любое время. Это нужно и нашей стране, и гродненскому региону в частности.







Несмотря на то, что чемпионат проходил в одно время с финалом IIЕвропейских игр, он нисколько не затерялся в белорусском информационном пространстве. За ходом чемпионата следили не только в Гродно, но и за рубежом, благодаря прямым трансляциям с арен соревнований, а также церемоний открытия, награждения и закрытия.







На самом чемпионате использовались и сравнительно новые форматы в проведении. Так, всем спортсменам раздали GPS-трекеры, чтобы за их передвижением по трассе можно было следить в режиме реального времени. 28 июня, в первый день соревнований, количество просмотров интерактивной карты достигло 30-тысячной отметки.





Заметный след чемпионат Европы по спортивному ориентированию оставил и в социальных сетях. Пользователи Facebook и Instagramза три дня опубликовали около 900 фотографий, которые собрали 10000 просмотров и более 3500 лайков. Самыми активными пользователями оказались жители Болгарии, Польши, Франции, Украины, Венгрии и Дании. За успехами своих спортсменов пристально следили в Вильнюсе, Риге и Минске. К слову, важный момент, напрямую не связанный со спортивным ориентированием, но в то же время крайне актуальный для области: вместе со спортсменами приезжают и туристы, болельщики. По итогу, как подсчитали эксперты, участник соревнований «оставили» в регионе порядка 200 000 евро. Тот самый момент, когда имидж становится финансово обеспеченным ресурсом.





Атмосферу спортивного праздника создавали не только зрители, но и юные спортсмены. Несмотря на то, что этот вид спорта по большей части индивидуальный, все команды радовались успехам соотечественников как своим. Особенно эта особенная атмосфера была заметна на церемонии открытия чемпионата.

Превосходный уровень организации, начиная от тщательно спланированных дистанций и заканчивая транспортным обеспечением, отметили не только спортсмены, но и почетные гости. Член совета Международной федерации ориентирования Душан Выставель очень тепло отозвался о прошедшем соревновании:

– Могу сказать, что чемпионат организован на высоком уровне. Это один из лучших чемпионатов, которые я когда-либо посещал. Дистанции, церемонии награждения, транспорт – это моменты, которые запомнят спортсмены.

Так же считает и главный судья прошедшего чемпионата Европы по спортивному ориентированию Сергей Гуринович:





– За всю судейскую карьеру я побывал на многих соревнованиях подобного уровня. Поверьте, у нас удалось лучше. Спортивные и организационные моменты были на высоте.

С ним был солидарен начальник управления спорта и туризма облисполкома Олег Андрейчик:

– Команда, которая занималась организацией чемпионата, смогла провести одно из лучших спортивных мероприятий, которые когда-либо проводились в Гродненской области. Уверен, что этот чемпионат станет далеко не последним для нашего региона.







Почему же этот опыт так важен для Гродненской области? После такого успешного старта Гродно ярко продемонстрировал Международной федерации ориентирования, что не будет останавливаться на достигнутом и будет принимать соревнования мирового уровня. Такого же мнения придерживается и директор чемпионата, проходившего в Гродно, Эдвард Ародь:





– Конечно, будем претендовать на проведение различных международных соревнований. Это могут быть ведомственные турниры, так и чемпионаты мира. Прошедший турнир подарил бесценный опыт и сплоченную команду единомышленников. В августе следующего года пройдет чемпионат Европы по спортивному ориентированию среди работников лесной и деревообрабатывающей промышленности. Уже в ноябре приезжает делегация проверять нашу готовность. Уверен, что они останутся довольны увиденным.

Белорусская федерация ориентирования активно перенимает опыт иностранных коллег, у которых спортивным ориентированием занимаются еще со школьной скамьи. К юниорскому возрасту юный спортсмен становится профессионалом, готовым перейти во взрослый спорт и конкурировать с более опытными атлетами. Спортивное ориентирование является действенным и общедоступным способом оздоровления, которое практически не требует финансовых затрат. В ближайшее время в регионе увеличится количество групп по спортивному ориентированию в системе дополнительного образования, а в школах введут соответствующий факультатив. Также планируется включение этого вида спорта в городские, районные и областные спартакиады.





Краеугольным камнем станет создание ресурсного центра спортивного ориентирования на базе Гродненского государственного областного дворца творчества детей и молодежи.

Виктор МОХАНЬ

Фото: Яна ХВЕДЧИНА и из архива «ГП» https://grodnonews.by/