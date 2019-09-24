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Лозунги оппозиционных выдвиженцев - агитация, а провластных - часть биографии?

24.09.2019 21:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Наблюдатели кампании "Правозащитники за свободные выборы" отмечают очевидный селективный подход избирательных комиссий при вынесении предупреждений за агитацию во время сбора подписей.

Предупреждения по инициативе государственных органов выносятся представителям оппозиции, а досрочная агитация других кандидатов, которые также используют во время сбора подписей лозунги агитационного содержания, остаются за пределами внимания государственных органов и комиссий.

Так, 16 сентября Минск городская комиссия вынесла предупреждение выдвиженцу в кандидаты, активисту "Народной Громады" Валентину Троцкому, который собирает подписи по Старовиленскому избирательному округу № 105 Минска. Причиной стали надписи на стенде, которые использовались на пикетах Троцкого по сбору подписей, "Лукашенко должен уйти" и "Моя позиция" с несколькими пунктами: льготы и отсрочка для студентов; отмена декрета о тунеядстве; бесплатное образование и медицина. Причем избирательная комиссия усмотрела в этом не только нарушение избирательного заканадайства (агитацию), но и нарушение законодательства о массовых мероприятиях.



Аналогичные предупреждения за использование лозунга "Лукашенко должен уйти" Борисовская ОИК №62 вынесла активисту БСДП (Грамада) Александру Абрамовичу и Гомельская-Центральная ОИК №33 выдвиженцу от ОГП Владимиру Непомнящих.

В то же время лозунги на стендах провластных кандидатов остаются без внимания. Например, на стендах за выдвижение в качестве кандидата в депутаты по Минскому-Восточному округу №107 председателя "Белой Руси" Геннадия Давыдько вместе с биографическими сведениями помещен лозунг "Если можешь - обязан!". 


Пикет по сбору подписей за Геннадия Давыдько

А на стендах представителя этой же организации Тенгиза Думбадзе, который хочет баллотироваться по Партизанскому избирательному округу Минска №110, написан лозунг "Я пройду этот пусь с вами".


Листовка Тенгиза Думбадзе

Однако окружные комиссии не спешат выносить предупреждения этим претендентам в кандидаты.
 
Теги: Минск
 
 
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Наблюдатели кампании "Правозащитники за свободные выборы" отмечают очевидный селективный подход избирательных комиссий при вынесении предупреждений за агитацию...
 
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