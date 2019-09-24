ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Суд не позволил беглому российскому банкиру остаться в Беларуси

24.09.2019 21:34 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Брестский областной суд во вторник отказался удовлетворить жалобу уральского банкира Андрея Лазарева, сообщили Sputnik в суде.

Задержанный оспаривал решение Генпрокуратуры о своей экстрадиции в Россию.

"Суд отказал в удовлетворении жалобы", – сказали в суде.

Лазарев был осужден на Урале за хищение 1,2 миллиарда российских рублей. Банкира приговорили к шести годам колонии общего режима. Однако, находясь под залогом, он бежал с территории РФ и был объявлен в международный розыск.

Бывшего руководителя "Плато банка" задержали в марте этого года при пересечении белорусской границы, когда он предъявил паспорт гражданина Словении. В документе обнаружили признаки подделки.


В дальнейшем в Беларусь были направлены материалы разыскного дела. В августе Генпрокуратура санкционировала экстрадицию Лазарева в Россию.

Задержанный имеет право на оспаривание решения суда в течение десяти дней в Верховном суде.

По данным Следственного комитета России, председатель наблюдательного совета "Плато банка" с тремя сообщницами в 2013-2015 годах присвоил и легализовал более 1,2 миллиарда рублей учреждения путем незаконного предоставления 64 кредитов подконтрольным Лазареву фирмам-однодневкам. Что повлекло отзыв лицензии и признание банка банкротом.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Брестский областной суд во вторник отказался удовлетворить жалобу уральского банкира Андрея Лазарева, сообщили Sputnik в суде.
 
Новости дня
Новости разные
 
Николай Козеко: «Ожидается большой такой пресс со стороны иностранных спортсменок на наших»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.09.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
25.09.2019
Новости Волковыска
Soligorsk News

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика