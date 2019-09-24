Суд не позволил беглому российскому банкиру остаться в Беларуси

Задержанный оспаривал решение Генпрокуратуры о своей экстрадиции в Россию.





"Суд отказал в удовлетворении жалобы", – сказали в суде.





Лазарев был осужден на Урале за хищение 1,2 миллиарда российских рублей. Банкира приговорили к шести годам колонии общего режима. Однако, находясь под залогом, он бежал с территории РФ и был объявлен в международный розыск.





Бывшего руководителя "Плато банка" задержали в марте этого года при пересечении белорусской границы, когда он предъявил паспорт гражданина Словении. В документе обнаружили признаки подделки.









В дальнейшем в Беларусь были направлены материалы разыскного дела. В августе Генпрокуратура санкционировала экстрадицию Лазарева в Россию.





Задержанный имеет право на оспаривание решения суда в течение десяти дней в Верховном суде.





По данным Следственного комитета России, председатель наблюдательного совета "Плато банка" с тремя сообщницами в 2013-2015 годах присвоил и легализовал более 1,2 миллиарда рублей учреждения путем незаконного предоставления 64 кредитов подконтрольным Лазареву фирмам-однодневкам. Что повлекло отзыв лицензии и признание банка банкротом.



