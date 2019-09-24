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В Лондоне идет суд над внуком Нурсултана Назарбаева. Его обвиняют в нападении на полицейского из-за употребления наркотиков

24.09.2019 21:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Лондоне продолжается суд над Айсултаном Назарбаевым, внуком первого президента Казахстана. Он укусил сержанта полиции через два дня после того, как угрожал спрыгнуть с балкона в одном из отелей в центре Лондона, пишет Dailymail.



Его обвиняют и в повреждении имущества, а также собираются лечить от наркозависимости.


Айсултан свою вину признал. Приговор ему вынесут 18 октября.

Обвинитель Грегор Маккинли рассказал в суде, что Айсултан Назарбаев 3 июня устроил дебош в одном из отелей в центре Лондона, выходил на балкон и грозил, что спрыгнет с него.

Двумя днями позже он был задержан в квартире по улице Тависток. В квартире была и женищна, которая утверждала, что не знакома с ним. Айсултан снова находился на балконе и грозился спрыгнуть.

По словам обвинителя, полицейские подумали, что Назарбаев — квартирный вор. По версии следствия, он напал на констебля Росса Самбрука, ударил его и укусил за руку из которой пошла "обильная кровь". Из-за этого полицейскому пришлось применить электрошокер.


Адвокат Алисдэр Уильямсон ранее сообщил суду, что правительство Казахстана сотрудничает со следствием и заявило, что не предоставит Назарбаеву новый паспорт после того, как британские власти конфисковали его.

Адвокат предложил отпустить Назарбаева под залог, но судья Мартин Беддой дал отказ.

"Думаю, что есть все основания полагать, что эта ситуация произошла из-за наркотиков. Состояние обвиняемого было очень тяжелым. Ввиду употребления им наркотиков категории А, у обвиняемого большие проблемы", - сообщил судья.
 
 
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В Лондоне продолжается суд над Айсултаном Назарбаевым, внуком первого президента Казахстана. Он укусил сержанта полиции через два дня после того, как угрожал...
 
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