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Позняк выступил категорически против перезахоронения Калиновского в Беларуси

24.09.2019 21:02 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Зенон Позняк выступил категорически против перезахоронения Кастуся Калиновского в Беларуси. "Я очень возмущён этой идеей, она крайне неразумная", — заявил политэмигрант, лидер КХП-БНФ в комментарии "Радио Свобода".

Позняк напомнил, что деятельность и смерть Калиновского связана с Вильней, что он подписывался в "Мужицкой правде", как "Яська, гаспадар з-пад Вільні". ""Его смерть в этом месте — сакральная, — говорит политик. — Туда белорусам надо ходить если не на коленях, то хотя бы пешком. И эта могила должна быть там... Его место там, где он боролся, где вошёл в историю, где он положил свою жизнь за Беларусь".

С инициативой перезахоронения Кастуся Калиновского не в Вильнюсе, а в Беларуси выступила большая группа белорусской интеллигенции. Властям Литвы было направлено соответствующее обращение, в интернете продолжается сбор подписей.


Кастусь Калиновский (1838 — 1864) — руководитель освободительного восстания 1863-1864 годов, издатель белорусскоязычной "Мужицкой правды". Он был казнён российскими властями в Вильне. Останки Калиновского и других повстанцев были случайно найдены. В этом году в литовской столице запланировано торжественное их перезахоронение. В Вильнюс собирались пригласить и представителей властей Беларуси. В последние годы в официальных СМИ Беларуси начали критически высказываться о деятельности Калиновского, чего не было даже в советские времена.
 
 
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Зенон Позняк выступил категорически против перезахоронения Кастуся Калиновского в Беларуси. "Я очень возмущён этой идеей, она крайне неразумная", — заявил...
 
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