Минску не дали Суперкубок Европы 2021 года

Неделю назад проведение Суперкубка в Минске обсуждали президент Беларуси Александр Лукашенко и президент УЕФА Алесандер Чеферин. Правда, речь шла о 2022 годе, а не 2021-м.





— Мы сделаем это не хуже, чем лучшие столицы нашего континента. Вы нас никогда не баловали крупными футбольными мероприятиями. Поэтому если Союз европейских футбольных ассоциаций в этом направлении будет думать, знайте, что мы готовы принять любые соревнования, на любом уровне, что касается нашего континента, — сказал Лукашенко.





Это была вторая попытка федерации футбола Беларуси заполучить право на проведение матча с участием победителей Лиги чемпионов и Лиги Европы. Несмотря на две неудачи, федерация намерена подать заявку на проведение матча за Суперкубок УЕФА в 2022 и 2023 годах.





Отметим, что Белфаст подавался четыре раза.



