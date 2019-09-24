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На трассе М6 под Лидой сбили очередного лося. Дикие животные выходят через разрывы сетки и не могут вернуться обратно

24.09.2019 — Разное | Lida.Info  
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Источник материала: Lida.Info

На трассе М6 под Лидой сбили очередного лося. Дикие животные выходят через разрывы сетки и не могут вернуться обратно

Сегодня утром на трассе М6 сбили лося. Наезд произошел в километрах 15 не доезжая до Лиды со стороны Гродно.

Как сообщил читатель АвтоГродно Александр, со всех сторон трасса была огорожена сеткой.

— Предполагаю, что дикое животное вышло на трассу через один из многочисленных разрывов сетки и уже обратно не смогло вернуться. Получился лабиринт для животных, — рассуждает водитель.

Сетка действительно имеет множество разрывов. Широких и частых. Похоже, какие-либо ворота ставить в них и не планировалось.

АвтоГродно подготовил фотографии одного из таких разрывов вблизи Лиды. Он ведет к кукурузному полю и в лес.

На трассе М6 под Лидой сбили очередного лося. Дикие животные выходят через разрывы сетки и не могут вернуться обратно

На трассе М6 под Лидой сбили очередного лося. Дикие животные выходят через разрывы сетки и не могут вернуться обратно

Через такие ворота животное беспрепятственно может выйти на проезжую часть, пройдет даже стадо, ширина прохода метров 10.

Подобные разрывы, ведущие в поля и леса, встречаются между Щучином и Лидой регулярно, с интервалом около 2-3 километров и чаще.

На трассе М6 под Лидой сбили очередного лося. Дикие животные выходят через разрывы сетки и не могут вернуться обратно

В ближайшее время проблему хотят решать с помощью светоотражающей пленки синего цвета, которую планируют установить на подобные проходы. Впервые эту идею озвучил начальник ГАИ Гродно в июле 2019 года. По задумке, животное боится синего цвета и не будет выходить на дорогу во время приближения автомобиля с включенными фарами.

Что делать, если животное выйдет на дорогу в момент отсутствия автомобилей и не сможет вернуться обратно — не сообщается.

 
Теги: Гродно
 
 
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Сегодня утром на трассе М6 сбили лося. Наезд произошел в километрах 15 не доезжая до Лиды со стороны Гродно. Как сообщил читатель АвтоГродно Александр, со всех...
 

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