На трассе М6 под Лидой сбили очередного лося. Дикие животные выходят через разрывы сетки и не могут вернуться обратно

Источник материала: Lida.Info





Сегодня утром на трассе М6 сбили лося. Наезд произошел в километрах 15 не доезжая до Лиды со стороны Гродно.

Как сообщил читатель АвтоГродно Александр, со всех сторон трасса была огорожена сеткой.

— Предполагаю, что дикое животное вышло на трассу через один из многочисленных разрывов сетки и уже обратно не смогло вернуться. Получился лабиринт для животных, — рассуждает водитель.

Сетка действительно имеет множество разрывов. Широких и частых. Похоже, какие-либо ворота ставить в них и не планировалось.

АвтоГродно подготовил фотографии одного из таких разрывов вблизи Лиды. Он ведет к кукурузному полю и в лес.









Через такие ворота животное беспрепятственно может выйти на проезжую часть, пройдет даже стадо, ширина прохода метров 10.

Подобные разрывы, ведущие в поля и леса, встречаются между Щучином и Лидой регулярно, с интервалом около 2-3 километров и чаще.





В ближайшее время проблему хотят решать с помощью светоотражающей пленки синего цвета, которую планируют установить на подобные проходы. Впервые эту идею озвучил начальник ГАИ Гродно в июле 2019 года. По задумке, животное боится синего цвета и не будет выходить на дорогу во время приближения автомобиля с включенными фарами.

Что делать, если животное выйдет на дорогу в момент отсутствия автомобилей и не сможет вернуться обратно — не сообщается.