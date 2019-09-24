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В Лидском районе «Фольксваген» вылетел в кювет. Водитель получил многочисленные ушибы и сломал ребра
Источник материала: Lida.Info
В воскресенье в Лидском районе произошла авария, в которой пострадал водитель автомобиля.
Около 5 часов вечера мужчина 1959 года рождения на автомобиле «Фольксваген» двигался по автодороге М-11 «граница Литовской Республики-Слоним-Бытень». Вблизи деревни Баровичи не справился с управлением, съехал в правый по ходу движения кювет и опрокинулся.
Водителя с многочисленными травмами – ушибом головного мозга, травмой органов грудной клетки, ушибом легких и сердца, переломом ребер госпитализировали в районную больницу.
По факту ДТП проводится проверка, сообщает
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В Лидском районе «Фольксваген» вылетел в кювет. Водитель получил многочисленные ушибы и сломал ребра
В воскресенье в Лидском районе произошла авария, в которой пострадал водитель автомобиля. Около 5 часов вечера мужчина 1959 года рождения на автомобиле...
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