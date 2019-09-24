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Александр Лукашенко о duty free в Беларуси: пройдёт определённое время, и мы проанализируем, какое счастье подарили нам эти магазины
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Беларуси появятся новые магазины duty free, но беспошлинная торговля останется под строгим контролем государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
24 сентября во Дворце Независимости решали, каким будет этот рынок. С одной стороны, специализированные магазины позволяют покупателям экономить. С другой – не вредят ли такие преференции белорусским производителям?
Документы с предложениями по развитию беспошлинной сети на стол главы государства легли неделю назад. А сегодня – совещание со всеми ответственными за это направление деятельности чиновниками. В магазинах беспошлинной торговли товары не облагаются акцизами и пошлинами, но 10 % отчисления от выручки, в том числе валютной, в бюджет все-таки поступают. Поэтому больше магазинов – больше прибыли.
Предложение правительства – увеличить число беспошлинных магазинов, причем именно на въезд в страну. С ремаркой: только на автомобильных пунктах пропуска.
Александр Турчин, первый заместитель премьер-министра Беларуси:
Новые магазины – конкуренция на рынке дьюти-фри-торговли. Но главу государства прежде всего заботит, не ущемляются ли права обычных белорусских универмагов и отечественных производителей?
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
По всем вопросам развития беспошлинной торговли Президенту доложили вице-премьер, министр экономики, глава Таможенного комитета. Ситуация проанализирована: ущерба бюджету нет. А спекулировать товарами из, как по-домашнему называют белорусы, «дьютиков» не получится. Ведь такие специализированные магазины находятся до зоны таможенного контроля.
Александр Турчин:
Решено: развитие беспошлинной торговли оставить под строгим контролем государства, а на въезд в страну открыть еще четыре магазина дьюти-фри. Сейчас правительство и Управление делами Президента готовят необходимые документы. Ожидается, что распоряжение по развитию беспошлинной сети глава государства подпишет в ближайшее время. Что ж, если гости и жители страны по дороге в Беларусь тратят доллары на эксклюзивные бренды, то пусть лучше эти деньги идут в белорусский бюджет.
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Александр Лукашенко о duty free в Беларуси: пройдёт определённое время, и мы проанализируем, какое счастье подарили нам эти магазины
Новости Беларуси. В Беларуси появятся новые магазины duty free, но беспошлинная торговля останется под строгим контролем государства, сообщили в программе Новости «24...
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