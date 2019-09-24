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Продавец магазина duty free: «Особым спросом и популярностью пользуются товары белорусских производителей»

24.09.2019 23:13 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Первые магазины дьюти-фри в мире появились в середине XX века. В Беларуси – с обретением суверенитета. «Зеленый свет» активному развитию такой торговли дали пять лет назад. За это время сеть дьюти-фри увеличилась в три раза. Теперь в Беларуси открыто 69 таких магазинов.

Продавец магазина duty free: «Особым спросом и популярностью пользуются товары белорусских производителей»

Этот на границе Беларуси и Польши принадлежит транснациональному оператору, но торгуют здесь и белорусскими товарами.

Александр Лукашенко о duty free в Беларуси: пройдёт определённое время, и мы проанализируем, какое счастье подарили нам эти магазины

Продавец магазина duty free: «Особым спросом и популярностью пользуются товары белорусских производителей»

Зефир, шоколад, подарочные варианты шоколадных конфет. Наши покупатели очень любят белорусское производство.

Продавец магазина duty free: «Особым спросом и популярностью пользуются товары белорусских производителей»

В Беларуси территория беспошлинной торговли даже вверх поднялась. С августа 2019-го товары из дьюти-фри можно купить в самолетах национального авиаперевозчика. В отличие от других стран, у нас отрасль не монополизирована. На рынке беспошлинной торговли четыре игрока, а в стране созданы демократические правила игры.

Продавец магазина duty free: «Особым спросом и популярностью пользуются товары белорусских производителей»

Это, можно сказать, еще одна из черт привлекательности белорусского безвиза. Туалетная вода, коньяк или запонки в дьюти-фри зачастую на четверть дешевле, чем в обычном универмаге.

Продавец магазина duty free: «Особым спросом и популярностью пользуются товары белорусских производителей»

В правительстве уверяют, что белорусским сувенирам и алкоголю среди заморских товаров тесно не будет. Во-первых, в дьюти-фри торгуют в основном импортным эксклюзивом, во-вторых, у элитного алкоголя из Беларуси – своя ниша, а четверть всех товаров и так отечественные.

Продавец магазина duty free: «Особым спросом и популярностью пользуются товары белорусских производителей»

Дарья Белевец, продавец магазина беспошлинной торговли:
В нашем магазине особым спросом и популярностью пользуются товары белорусских производителей. Таких, как белорусская косметика, сладости, кондитерские изделия, а так же алкогольные напитки наших местных брестских компаний.

Люди в материале: Дарья Белевец
 
 
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Новости Беларуси. Первые магазины дьюти-фри в мире появились в середине XX века. В Беларуси – с обретением суверенитета. «Зеленый свет» активному развитию такой...
 
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