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В Бишкеке стартует Евразийская неделя

25.09.2019 00:18 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

В Бишкеке стартует Евразийская неделя

Крупнейший форум на пространстве Евразийского экономического союза откроет премьер-министр Кыргызской Республики Мухаммедкалый Абылгазиев.

25-27 сентября в столице Кыргызской Республики, городе Бишкеке, пройдет Международный выставочный форум «Евразийская неделя – 2019». В четвертый раз представители органов власти, промышленники, предприниматели и активная молодежь Евразийского экономического союза (ЕАЭС) встретятся на одной площадке для обсуждения вопросов экономической интеграции и бизнес-сотрудничества. Форум соберет более двух тысяч участников.

На Евразийской неделе выступят более 200 спикеров, в том числе вице-премьер-министр Кыргызстана Жениш Разаков, председатель Коллегии ЕЭК Тигран Саркисян, министры ЕЭК, президент Кыргызского союза промышленников и предпринимателей Данил Ибраев, генеральный директор ОСОО «Экопродукт Азия» Дастан Омуралиев, вице-президент по корпоративным отношениям PepsiCo Восточная Европа Сергей Глушков, генеральный директор «Росатом Центральная Азия» Сергей Громов, заместитель генерального директора по связям с деловыми ассоциациями, союзами и объединениями ПАО «Северсталь» Павел Исаев, вице-президент по работе с органами государственной власти и корпоративным отношениям региона Восточная Европа, пивоваренная компания «Балтика» Алексей Кедрин и другие. Откроет пленарное заседание форума премьер-министр Кыргызской Республики Мухаммедкалый Абылгазиев.

Программа Форума включает 25 деловых и 5 специальных мероприятий на полях. Все мероприятия разделены на три трека. Стратегический трек включает ключевые и перспективные направления развития ЕАЭС от вопросов интеграции Союза в глобальный рынок, единого рынка энергоресурсов до совместных проектов агропромышленного комплекса. Партнерский трек нацелен на практические вопросы для бизнеса по основным отраслям, имеющим особую актуальность для Кыргызской Республики и ЕАЭС.

В рамках трека состоится закупочная сессия, которая позволит ритейлерам найти новых поставщиков, а производителям продукции – точки сбыта. Биржа контактов в сфере горнодобывающей промышленности ЕАЭС соберет производителей и поставщиков отрасли. На IT-инвестшоу финалисты Международного конкурса инновационных проектов «Евразийские цифровые платформы» 2018 и 2019 годов презентуют потенциальным инвесторам возможности малого и среднего бизнеса в сфере IT.

В рамках молодежного трека пройдут Школа молодого лидера ЕАЭС, сессия-презентация вузов Союза, а также бизнес-игра и дискуссия по вопросам трудоустройства.

На «Евразийской неделе – 2019» также состоится выставка, посвященная сельскому хозяйству и пищевой промышленности. Более 70 производителей
презентуют свою продукцию. Среди них – Минский тракторный завод, Кыргызцентрпродукт, «Дан Агро продукты», ОсОО «Оазис АГро», ОСОО «Риха», «Ассоциация Аю Холдинг», ОАО «Спартак», ООО «Молодец» и другие крупнейшие производители Союза.

Международный выставочный форум «Евразийская неделя» проводится уже четвертый год подряд. Цель Форума – представить всему миру возможности и потенциал стран ЕАЭС для выработки методологии и совместного формирования экономики.

 
 
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Крупнейший форум на пространстве Евразийского экономического союза откроет премьер-министр Кыргызской Республики Мухаммедкалый Абылгазиев.
 
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