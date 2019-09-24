Кадровое назначение. У Солигорского райисполкома появился новый председатель.

Глава государства также дал согласие на назначение Андрея Жайловича председателем Солигорского райисполкома.Родился Андрей Жайлович в 1975 году, закончил минский политех.



Высшее образование Андрея Жайловича получил в Белорусском национальном техническом университете, по окончании которого работал главным инженером общества с дополнительной ответственностью «Марка Пик» в Минске.



2004 год — заместитель генерального директора – руководитель группы реализации проектов совместного общества с ограниченной ответственностью «Белдандор».

С 2008 по 2014 года — заместитель главного инженера по строительству унитарного предприятия «Минскхлебпром».



В 2014 году закончил Академию управления при Президенте Республики Беларусь.



С 2014 по 2017 год — заместитель главы администрации Партизанского района столицы, где курировал вопросы развития строительства, жилищной политики и инвестиций.



С 2017 по настоящее время работал на посту главы администрации Московского района Минска.



Новый руководитель района обладает опытом управленческой деятельности, что было отмечено в представлении.



Перед новым руководителем стоят серьезные задачи по дальнейшему развитию района, его застройке и благоустройству, совершенствованию социально-экономического блока, повышению инвестиционной привлекательности и решению актуальных вопросов по выполнению государственных социальных гарантий населению.

