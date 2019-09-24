ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Кадровое назначение. У Солигорского райисполкома появился новый председатель.

25.09.2019 — Разное | Soligorsk News  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Soligorsk News


12 сентября 2019 13:01 16587

Кадровое назначение. У Солигорского райисполкома появился новый председатель.

Автор: Эдуард Кидяев.

12 сентября 2019 г. Президент Беларуси Александр Лукашенко дал согласие на назначение новых руководителей в пяти районах, передает корреспондент БЕЛТА.

Кадровое назначение. У Солигорского райисполкома появился новый председатель.

Глава государства также дал согласие на назначение Андрея Жайловича председателем Солигорского райисполкома.Родился Андрей Жайлович в 1975 году, закончил минский политех.

Высшее образование Андрея Жайловича получил в Белорусском национальном техническом университете, по окончании которого работал главным инженером общества с дополнительной ответственностью «Марка Пик» в Минске.

2004 год — заместитель генерального директора – руководитель группы реализации проектов совместного общества с ограниченной ответственностью «Белдандор».
С 2008 по 2014 года — заместитель главного инженера по строительству унитарного предприятия «Минскхлебпром».

В 2014 году закончил Академию управления при Президенте Республики Беларусь.

С 2014 по 2017 год — заместитель главы администрации Партизанского района столицы, где курировал вопросы развития строительства, жилищной политики и инвестиций.

С 2017 по настоящее время работал на посту главы администрации Московского района Минска.

Новый руководитель района обладает опытом управленческой деятельности, что было отмечено в представлении.

Перед новым руководителем стоят серьезные задачи по дальнейшему развитию района, его застройке и благоустройству, совершенствованию социально-экономического блока, повышению инвестиционной привлекательности и решению актуальных вопросов по выполнению государственных социальных гарантий населению.

Кадровое назначение. У Солигорского райисполкома появился новый председатель.

Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ» по информации сайта БЕЛТА.

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
Теги: Новости, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
12 сентября 2019 13:01 16587 Кадровое назначение. У Солигорского райисполкома...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Бишкеке стартует Евразийская неделя
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.09.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика