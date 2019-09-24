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Кадровое назначение. У Солигорского райисполкома появился новый председатель.
25.09.2019 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
12 сентября 2019 13:01 16587
Кадровое назначение. У Солигорского райисполкома появился новый председатель.
12 сентября 2019 г. Президент Беларуси Александр Лукашенко дал согласие на назначение новых руководителей в пяти районах, передает корреспондент
Глава государства также дал согласие на назначение Андрея Жайловича председателем Солигорского райисполкома.Родился Андрей Жайлович в 1975 году, закончил минский политех.
©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
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12 сентября 2019 13:01 16587 Кадровое назначение. У Солигорского райисполкома...
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