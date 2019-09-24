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Филиал №633 в г. Солигорске станет Центром банковских услуг.

25.09.2019 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


10 сентября 2019 19:29 3459

Филиал №633 в г. Солигорске станет Центром банковских услуг.

Автор: Эдуард Кидяев. Источник: сайт ОАО «АСБ Беларусбанк

C 5 октября  2019 года филиал № 633 ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Солигорска преобразовывается в ЦБУ № 633 ОАО «АСБ Беларусбанк». Последний рабочий день филиала — 4 октября 2019 года. 

Филиал №633 в г. Солигорске станет Центром банковских услуг.

Дата прекращения филиалом № 633 ОАО «АСБ Беларусбанк» в г. Солигорске (БИК AKBBBY21633) участия в межбанковских расчетах — 05.10.2019 г.  БИК преемника AKBBBY2X  —  ОАО «АСБ Беларусбанк».

Источник: сайт ОАО «АСБ Беларусбанк.

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10 сентября 2019 19:29 3459 Филиал №633 в г. Солигорске станет Центром...
 
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