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Филиал №633 в г. Солигорске станет Центром банковских услуг.
25.09.2019 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
10 сентября 2019 19:29 3459
Филиал №633 в г. Солигорске станет Центром банковских услуг.
C 5 октября 2019 года филиал № 633 ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Солигорска преобразовывается в ЦБУ № 633 ОАО «АСБ Беларусбанк». Последний рабочий день филиала — 4 октября 2019 года.
Дата прекращения филиалом № 633 ОАО «АСБ Беларусбанк» в г. Солигорске (БИК AKBBBY21633) участия в межбанковских расчетах — 05.10.2019 г. БИК преемника AKBBBY2X — ОАО «АСБ Беларусбанк».
Источник: сайт
©Информационный отдел
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10 сентября 2019 19:29 3459 Филиал №633 в г. Солигорске станет Центром...
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