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Волейболисты Солигорского ВК «Шахтер» победили на турнире в Екабпилсе (Латвия).

25.09.2019 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


10 сентября 2019 18:47 1923

Волейболисты Солигорского ВК «Шахтер» победили на турнире в Екабпилсе (Латвия).

Автор: Эдуард Кидяев. Источник: сайт БЕЛТА.

Трехкратные чемпионы Беларуси волейболисты солигорского «Шахтера» в ходе подготовки к новому сезону выиграли международный турнир в Латвии.

Волейболисты Солигорского ВК «Шахтер» победили на турнире в Екабпилсе (Латвия).

Выступая без нескольких ведущих игроков и главного тренера Виктора Бекши, которые сейчас готовятся к старту на чемпионате Европы в составе сборной Беларуси, «горняки» под руководством тренера Ивана Дубины добились трех побед, последовательно обыграв финский «Хурмос» — 3:0, латвийские «Даугавпилс» — 3:0 и «Луши» из Екабпилса — 3:1. Лучшими в составе «Шахтера» были Данило Павлович, Евгений Грецкий, Максим Богатко и Владислав Бабкевич.

Солигорский «Шахтер» продолжает подготовку к стартам в чемпионате Беларуси и Лиге чемпионов. Новый сезон чемпионы и обладатели Кубка страны откроют 4 октября в столичном Дворце спорта матчем за Суперкубок с обладателем серебра прошлого первенства минским «Строителем».

Волейболисты Солигорского ВК «Шахтер» победили на турнире в Екабпилсе (Латвия).

Источник: сайт БЕЛТА.

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"Солигорск - Новости"
 
 
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10 сентября 2019 18:47 1923 Волейболисты Солигорского ВК «Шахтер» победили на...
 
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