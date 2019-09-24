Волейболисты Солигорского ВК «Шахтер» победили на турнире в Екабпилсе (Латвия).

Выступая без нескольких ведущих игроков и главного тренера Виктора Бекши, которые сейчас готовятся к старту на чемпионате Европы в составе сборной Беларуси, «горняки» под руководством тренера Ивана Дубины добились трех побед, последовательно обыграв финский «Хурмос» — 3:0, латвийские «Даугавпилс» — 3:0 и «Луши» из Екабпилса — 3:1. Лучшими в составе «Шахтера» были Данило Павлович, Евгений Грецкий, Максим Богатко и Владислав Бабкевич.



Солигорский «Шахтер» продолжает подготовку к стартам в чемпионате Беларуси и Лиге чемпионов. Новый сезон чемпионы и обладатели Кубка страны откроют 4 октября в столичном Дворце спорта матчем за Суперкубок с обладателем серебра прошлого первенства минским «Строителем».

