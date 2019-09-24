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Волейболисты Солигорского ВК «Шахтер» победили на турнире в Екабпилсе (Латвия).
25.09.2019 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
10 сентября 2019 18:47 1923
Волейболисты Солигорского ВК «Шахтер» победили на турнире в Екабпилсе (Латвия).
Трехкратные чемпионы Беларуси волейболисты солигорского «Шахтера» в ходе подготовки к новому сезону выиграли международный турнир в Латвии.
Выступая без нескольких ведущих игроков и главного тренера Виктора Бекши, которые сейчас готовятся к старту на чемпионате Европы в составе сборной Беларуси, «горняки» под руководством тренера Ивана Дубины добились трех побед, последовательно обыграв финский «Хурмос» — 3:0, латвийские «Даугавпилс» — 3:0 и «Луши» из Екабпилса — 3:1. Лучшими в составе «Шахтера» были Данило Павлович, Евгений Грецкий, Максим Богатко и Владислав Бабкевич.
Источник: сайт
©Информационный отдел
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10 сентября 2019 18:47 1923 Волейболисты Солигорского ВК «Шахтер» победили на...
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