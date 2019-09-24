Источник материала: Soligorsk News



В Солигорске прошел благотворительный забег "ДОРОГА В НЕБО". ФОТОФАКТ. Автор: Эдуард Кидяев.

8 сентября на Соборной площади Солигорска прошел благотворительный забег, посвященный православному дню трезвости.

В забеге могли принять участие все желающие. Это и семьи с детьми, и подростки, и взрослые, и лица с ограниченными возможностями. Более ста человек бежали на дистанциях: 300 метров, 1200 метров и больше.

























Те, кто добежал до финиша, были награждены памятными медалями. А те,кто пробежал больше всех получили подарки. На финише можно было попить воды и взять сладкое угощение.





















































В рамках мероприятия на площади стоял столик со скарбонкой, куда каждый желающий мог сделать пожертвования на реабилитацию Сергея Голубева. Все, кто это сделал, получили открытку с рисунком мальчика.

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