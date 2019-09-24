ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Солигорске прошел благотворительный забег «ДОРОГА В НЕБО». ФОТОФАКТ.

25.09.2019 — Разное | Soligorsk News  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Soligorsk News


10 сентября 2019 18:19 2040

В Солигорске прошел благотворительный забег "ДОРОГА В НЕБО". ФОТОФАКТ.

Автор: Эдуард Кидяев.

8 сентября на Соборной площади Солигорска прошел благотворительный забег, посвященный православному дню трезвости.

В Солигорске прошел благотворительный забег «ДОРОГА В НЕБО». ФОТОФАКТ.

В забеге могли принять участие все желающие. Это и семьи с детьми, и подростки, и взрослые, и лица с ограниченными возможностями. Более ста человек бежали на дистанциях: 300 метров, 1200 метров и больше.  

В Солигорске прошел благотворительный забег «ДОРОГА В НЕБО». ФОТОФАКТ.
В Солигорске прошел благотворительный забег «ДОРОГА В НЕБО». ФОТОФАКТ.
В Солигорске прошел благотворительный забег «ДОРОГА В НЕБО». ФОТОФАКТ.
В Солигорске прошел благотворительный забег «ДОРОГА В НЕБО». ФОТОФАКТ.
В Солигорске прошел благотворительный забег «ДОРОГА В НЕБО». ФОТОФАКТ.
В Солигорске прошел благотворительный забег «ДОРОГА В НЕБО». ФОТОФАКТ.

Те, кто добежал до финиша, были награждены памятными медалями. А те,кто пробежал больше всех получили подарки. На финише можно было попить воды и взять сладкое угощение.

В Солигорске прошел благотворительный забег «ДОРОГА В НЕБО». ФОТОФАКТ.
В Солигорске прошел благотворительный забег «ДОРОГА В НЕБО». ФОТОФАКТ.
В Солигорске прошел благотворительный забег «ДОРОГА В НЕБО». ФОТОФАКТ.
В Солигорске прошел благотворительный забег «ДОРОГА В НЕБО». ФОТОФАКТ.
В Солигорске прошел благотворительный забег «ДОРОГА В НЕБО». ФОТОФАКТ.
В Солигорске прошел благотворительный забег «ДОРОГА В НЕБО». ФОТОФАКТ.
В Солигорске прошел благотворительный забег «ДОРОГА В НЕБО». ФОТОФАКТ.
В Солигорске прошел благотворительный забег «ДОРОГА В НЕБО». ФОТОФАКТ.
В Солигорске прошел благотворительный забег «ДОРОГА В НЕБО». ФОТОФАКТ.
В Солигорске прошел благотворительный забег «ДОРОГА В НЕБО». ФОТОФАКТ.
В Солигорске прошел благотворительный забег «ДОРОГА В НЕБО». ФОТОФАКТ.
В Солигорске прошел благотворительный забег «ДОРОГА В НЕБО». ФОТОФАКТ.
В Солигорске прошел благотворительный забег «ДОРОГА В НЕБО». ФОТОФАКТ.

В рамках мероприятия на площади стоял столик со скарбонкой, куда каждый желающий мог сделать пожертвования на реабилитацию Сергея Голубева. Все, кто это сделал, получили открытку с рисунком мальчика.

Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ».

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
Теги: Новости
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
10 сентября 2019 18:19 2040 В Солигорске прошел благотворительный забег...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Бишкеке стартует Евразийская неделя
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.09.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика