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В Солигорске прошел благотворительный забег «ДОРОГА В НЕБО». ФОТОФАКТ.
25.09.2019 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
10 сентября 2019 18:19 2040
В Солигорске прошел благотворительный забег "ДОРОГА В НЕБО". ФОТОФАКТ.
8 сентября на Соборной площади Солигорска прошел благотворительный забег, посвященный православному дню трезвости.
В забеге могли принять участие все желающие. Это и семьи с детьми, и подростки, и взрослые, и лица с ограниченными возможностями. Более ста человек бежали на дистанциях: 300 метров, 1200 метров и больше.
Те, кто добежал до финиша, были награждены памятными медалями. А те,кто пробежал больше всех получили подарки. На финише можно было попить воды и взять сладкое угощение.
В рамках мероприятия на площади стоял столик со скарбонкой, куда каждый желающий мог сделать пожертвования на реабилитацию Сергея Голубева. Все, кто это сделал, получили открытку с рисунком мальчика.
Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ».
©Информационный отдел
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10 сентября 2019 18:19 2040 В Солигорске прошел благотворительный забег...
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