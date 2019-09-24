1 ноября в волковысском городском Доме культуры выступит с концертом популярная беларуская группа «Дядя Ваня».
Начало концерта в 19 часов. Цена билета 10 рублей.
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В Волковыске выступит «Дядя Ваня»
25.09.2019 — Разное | Новости Волковыска
Источник материала: Новости Волковыска
1 ноября в волковысском городском Доме культуры выступит с концертом популярная беларуская группа «Дядя Ваня».
Начало концерта в 19 часов. Цена билета 10 рублей.
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1 ноября в волковысском городском Доме культуры выступит с концертом популярная беларуская группа «Дядя Ваня». Начало...
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