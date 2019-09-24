|
Биткоин в октябре вырастет до 15 000 долларов эксперт
Источник материала: Myfin
О перспективах криптовалют свое мнение в комментарии Myfin.by высказал Трофим Еременко, управляющий партнер ВИНТ Консалт, член Правления Ассоциации «Поддержка и развитие криптовалюты и технологий блокчейна».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Уже несколько дней биткоин колеблется около 10 тысяч долларов. Часть экспертов считают, что в обозримом будущем он упадет до 7500 долларов.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)