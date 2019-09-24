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Биткоин в октябре вырастет до 15 000 долларов эксперт

25.09.2019 06:13 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Биткоин в октябре вырастет до 15 000 долларов эксперт
фото: pixabay.com

О перспективах криптовалют свое мнение в комментарии Myfin.by высказал Трофим Еременко, управляющий партнер ВИНТ Консалт, член Правления Ассоциации «Поддержка и развитие криптовалюты и технологий блокчейна».

 

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Уже несколько дней биткоин колеблется около 10 тысяч долларов. Часть экспертов считают, что в обозримом будущем он упадет до 7500 долларов.
 
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