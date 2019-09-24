Забытая трагедия: 23 сентября 1942 года фашисты расстреляли воспитательницу и 53 ребёнка в лесу под Домачево

Источник материала: Виртуальный Брест

Это единственная фотография Полины Грохольской - воспитательницы Домачевского детского дома. 23 сентября 1942 года фашисты расстреляли ее вместе с детьми: были убиты 53 ребенка в возрасте от года до 12 лет.





Поля Грохольская - по сегодняшним меркам сама ребенок, ей всего 20. Юная жена защитника Брестской крепости. В июне она выехала к мужу, но на границе ее застала война.

...В тот вечер в машину посадили только детей, Полю не брали, но она отказалась оставлять малышей и поехала с ними.





Из показаний очевидцев:

«23 сентября 1942 года к семи часам вечера во двор детского дома прибыла пятитонная автомашина с шестью вооруженными немцами в военной форме. Старший из группы немцев Макс объяснил, что детей повезут в Брест, и приказал сажать их в кузов автомашины. В машину было посажено 55 детей и воспитательница Грохольская. Шахметова Тося, девяти лет, слезла с машины и убежала, а все остальные 54 ребенка и воспитательница были вывезены в направлении станции Дубица, в полутора километрах от деревни Леплевка. На пограничной огневой точке, расположенной на расстоянии 800 метров от реки Западный Буг, автомашина остановилась, дети были раздеты, о чем свидетельствует наличие детского белья в машине, вернувшейся в Домачево. Дети и их воспитательница были расстреляны...»

На Нюрнбергском процессе фигурировал акт расстрела детей Домачевского детского дома. Его в ноябре 1944-го составили очевидцы казни - жители тогдашнего райцентра Домачево. Некоторые из них в качестве свидетелей присутствовали на Нюрнбергском процессе.

Много лет на лесной поляне на месте расстрела детей стоял лишь деревянный крест. Сюда местные жители из года в год приносили цветы. В мае 2005 года на братской могиле был поставлен памятный знак с именами погибших и воспитательницы.

Текст гласит:

Люди, помните! Здесь покоятся невинные жертвы фашизма – 53 воспитанника Домачевского детского дома и воспитательница Полина Грохольская (далее – имена детей). И 23 ребенка, фамилии которых установить не удалось. Этого не должно повториться! Вечная память!





