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Более 20 пар, вальс и фотосессия... Как прошла Свадебная феерия в «Маяке Минска»

25.09.2019 07:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Более 20 пар молодоженов, вальс и незабываемая фотосессия… Как прошла Свадебная феерия в «Маяке Минска»

Более 20 пар, вальс и фотосессия... Как прошла Свадебная феерия в «Маяке Минска»

В «Маяке Минска» на Бульваре Пикассо состоялась первая в Беларуси Свадебная феерия

Наверное, каждый из нас хоть раз в жизни бывал на свадьбе. А на 23 свадьбах одновременно? 21 сентября в «Маяке Минска» на Бульваре Пикассо, прямо напротив Национальной библиотеки, состоялась первая в Беларуси Свадебная феерия. Сразу 23 влюбленные пары встретились здесь, чтобы обменяться кольцами и сказать друг другу «Да!». Событие стало настоящим городским праздником семьи, наполненным любовью и романтикой. Подробности – в нашем репортаже!

Более 20 пар, вальс и фотосессия... Как прошла Свадебная феерия в «Маяке Минска»

Сразу 23 влюбленные пары встретились здесь, чтобы обменяться кольцами и сказать друг другу «Да!»

Праздник для минчан и гостей столицы организовал застройщик жилого комплекса – компания «Дана Холдингз». Для организации праздничной программы было задействовано event-агентство Don’t Worry, а партнерами выступили: свадебный дом «Кураж», магазин мужской брендовой одежды и обуви «Пижон», отель Crowne Plaza, Diamond Princess Casino, салон красоты «Мильфей», свадебный салон «Вилия». Программу «Свадебная феерия» вел известный ведущий Артем Астровлян.

«Дана Холдингз» является крупнейшим европейским застройщиком и сегодня возводит дома во многих странах, обеспечивая новоселам все необходимое для комфортной жизни и отдыха. Поэтому проведение различных мероприятий для всей семьи стало хорошей международной традицией для компании. Так, в рамках программы «Лето на Маяке» посетителей Бульвара Пикассо каждую субботу ждали интересные активности. Большая праздничная программа традиционно готовится к Новому году и Рождеству, а накануне Пасхи проходит специальный творческий конкурс для детей.

Более 20 пар, вальс и фотосессия... Как прошла Свадебная феерия в «Маяке Минска»

Организатором уникального торжества выступил застройщик жилого комплекса – компания «Дана Холдингз»

А сегодня в жилом комплексе «Маяк Минска» было положено начало новой красивой и доброй традиции – Свадебной феерии! Планируется, что праздник будет проходить ежегодно и приобретет еще большие масштабы. И уже в июне на Бульваре Пикассо соберется еще больше влюбленных пар, включая молодоженов из других стран. Это будет символично и закономерно, ведь «Дана Холдингз» - международная компания!

Зарождение новой традиции поддержали и городские власти. С праздником молодоженов поздравил Антон Анатольевич Кулак, начальник управления по архитектуре и строительству Администрации Первомайского района Минска.

Более 20 пар, вальс и фотосессия... Как прошла Свадебная феерия в «Маяке Минска»

С праздником молодоженов поздравил Антон Анатольевич Кулак, начальник управления по архитектуре и строительству Администрации Первомайского района Минска

- Жилой комплекс «Маяк Минска» для столицы - уникальный. В настоящее время реализация застройки данного микрорайона практически подходит к концу. Мы видим, что получилось, – это компактный, уютный микрорайон, который развивается, в который пришли новые жители, создающие семьи. Сегодняшнее мероприятие, посвященное бракосочетанию довольно значительного количества молодых семей, нам это показывает. И очень приятно, что застройщик – компания «Дана Холдингз» - не только выполнила свою функцию в части застройки микрорайона, но и организовывает такие мероприятия, объединяющие как жителей данного комплекса, так и жителей района, города в целом, - подчеркнул представитель Администрации Первомайского района столицы.

Всех присутствующих на Свадебной феерии приветствовал Председатель Совета директоров «Дана Холдингз» Вибор Мулич.

Более 20 пар, вальс и фотосессия... Как прошла Свадебная феерия в «Маяке Минска»

Председатель Совета директоров компании «Дана Холдингз» Вибор Мулич: «Мы уверены, что этот праздник станет традиционным и что в следующем году влюбленных пар будет еще больше, включая представителей из других стран Европы и мира»

- Мероприятие было инициировано компанией «Дана Холдингз» с целью поддержки института брака и семьи как основы социальных ценностей. Семейные ценности имеют огромное значение для нашей компании. Мы строим жилье, где есть все для счастливой семейной жизни. А благодаря выгодным условиям наши квартиры доступны каждому. Сегодня впервые в Беларуси прошло знаменательное событие, когда в один день, в одно время, в городе Минске проведена регистрация брака одновременно более чем для 20 пар. Мы уверены, что этот праздник станет традиционным и что в следующем году влюбленных пар будет еще больше, включая представителей из других стран Европы и мира. Мы хотим, чтобы это торжество осталось в памяти всех его участников и стало началом их счастливой семейной истории. Нашим свадебным подарком!

И все действительно было незабываемо, в духе лучших свадебных традиций: зрелищно, масштабно и - романтично! Рано утром молодые пары собрались в пространстве «Микеланджело» для подготовки – макияж, свадебные прически мастера делали прямо здесь, невесты и женихи надевали свадебные платья и костюмы.

А в 13.00 началось главное! Во время свадебной церемонии пары на уникальном подиуме, украшенном белоснежными цветочными композициями, произнесли самые важные слова и обменялись кольцами, символом бесконечной любви, а также подарили друг другу первый поцелуй уже в новом статусе мужа и жены. Праздничный антураж и романтику дня на бульваре создавали анимационные группы: девушка Пикассо, девушки в шарах, ангелы…

Более 20 пар, вальс и фотосессия... Как прошла Свадебная феерия в «Маяке Минска»

Более 20 пар, вальс и фотосессия... Как прошла Свадебная феерия в «Маяке Минска»

Более 20 пар, вальс и фотосессия... Как прошла Свадебная феерия в «Маяке Минска»

Во время свадебной церемонии пары произнесли самые важные слова и обменялись кольцами, символом бесконечной любви, а также подарили друг другу первый поцелуй уже в новом статусе мужа и жены

Более 20 пар, вальс и фотосессия... Как прошла Свадебная феерия в «Маяке Минска»

Более 20 пар, вальс и фотосессия... Как прошла Свадебная феерия в «Маяке Минска»

Более 20 пар, вальс и фотосессия... Как прошла Свадебная феерия в «Маяке Минска»

Более 20 пар, вальс и фотосессия... Как прошла Свадебная феерия в «Маяке Минска»

Праздничный антураж и романтику дня на бульваре создавали анимационные группы: девушка Пикассо, девушки в шарах, ангелы…

Какое свадебное торжество без «первого танца»? А если танцуют сразу более двадцати пар? Это настоящий бал! Кстати, подготовиться к празднику молодым парам помогал известный белорусский хореограф Роман Ковалев со своей командой.

Более 20 пар, вальс и фотосессия... Как прошла Свадебная феерия в «Маяке Минска»

Подготовиться к «первому танцу» молодым парам помогал известный белорусский хореограф Роман Ковалев со своей командой

Особую трогательность и искренность празднику добавило выступление детского хора Академии мюзикла «Ревю» Натальи Романовой.

Более 20 пар, вальс и фотосессия... Как прошла Свадебная феерия в «Маяке Минска»

Выступление детского хора Академии мюзикла «Ревю» добавило празднику особую трогательность и искренность

Не обошлось без эксклюзивного свадебного торта и запуска белоснежных голубей! И конечно, все самые красивые и романтичные моменты были запечатлены с помощью фотографий. Бульвар Пикассо превратился в настоящий фотосалон – здесь были установлены яркие праздничные декорации, на фоне которых могли сфотографироваться молодожены и гости праздника.

Более 20 пар, вальс и фотосессия... Как прошла Свадебная феерия в «Маяке Минска»

Более 20 пар, вальс и фотосессия... Как прошла Свадебная феерия в «Маяке Минска»

Не обошлось без эксклюзивного свадебного торта и белоснежных голубей!

Более 20 пар, вальс и фотосессия... Как прошла Свадебная феерия в «Маяке Минска»

И конечно, все самые красивые и романтичные моменты были запечатлены с помощью фотографий

Сергей и Анастасия Удонины прочли информацию о предстоящей Свадебной феерии в Инстаграме. И заинтересовались.

Более 20 пар, вальс и фотосессия... Как прошла Свадебная феерия в «Маяке Минска»

Сергей и Анастасия Удонины: «Конечно, такой праздник запомнится надолго!»

- Это очень интересный проект, захотелось попробовать, вместе со всеми почувствовать эту атмосферу. Конечно, такой праздник запомнится надолго. Тем более нам вручили такой подарок на память – сердца с нашими именами - будем смотреть и радоваться. Немного солнышка не хватило, но говорят, если идет дождь - это к деньгам и счастью! Молодцы организаторы, все хорошо сделали сегодня, все для пар молодых, все для свадеб. Может, и мы в перспективе себе здесь присмотрим квартиру!

А вот следующим молодоженам - Артуру и Анастасии Зарембовским - повезло особенно. Квартира в доме «Микеланджело» жилого комплекса «Маяк Минска» стала их свадебным подарком. Поэтому сразу после церемонии ребята отправились знакомиться со своим жильем.

Более 20 пар, вальс и фотосессия... Как прошла Свадебная феерия в «Маяке Минска»

Артур и Анастасия Зарембовские: «Квартира для нас - это очень неожиданный подарок, и безумно приятно получить такой вид из окна. В этом районе есть все для комфортной семейной жизни!»

Говорят, первое впечатление решает все, и в случае с «Микеланджело» оно было самым приятным. Артура и Анастасию встретило светлое лобби, как в пятизвездочном отеле. Бесшумный лифт в мгновение ока доставил на нужный этаж. И вот оно – их первое семейное гнездышко!

Осмотрев просторное жилье свободной планировки, новоиспеченные супруги не удержались и, несмотря на дождь, отправились на террасу, а вид оттуда открывался действительно шикарный – прямо на Национальную библиотеку!

- Это очень неожиданный подарок, и безумно приятно получить такой вид из окна. А терраса - это очень большой сюрприз и огромная неожиданность. Тут очень хорошо диванчики будет поставить, может быть, маленький садик из вечнозеленых цветов, чтобы всегда радовал нас, - была в восторге Анастасия.

Артур как глава семьи дополнил эмоции супруги практичными рассуждениями.

- Мне нравится инфраструктура данного района, она очень развита, есть торговый центр рядом. Мы планируем пополнение семьи, и мне нравится, что здесь есть и школа, и детский садик. И это центр. Что касается месторасположения, для нас это очень практично. Подарок шикарный, конечно!

Впечатлил ребят и сегодняшних праздник.

- Вы знаете, такого мероприятия, как это, никогда еще в Беларуси не было. И мне очень нравится, что «Дана Холдингз» постоянно проводит такие мероприятия в жилом комплексе «Маяк Минска», - выразил общее мнение Артур.

Словом, впечатления у всех присутствующих сегодня на Свадебной феерии остались действительно незабываемые! Причем для многих эта прогулка по Бульвару Пикассо в кругу друзей и близких стала еще и возможностью лучше познакомиться с самым современным жилым комплексом столицы. И получить консультацию в офисе продаж «Дана Холдингз», который находится на первом этаже здания Dana Center и работает без выходных.

Ведь сегодня еще есть возможность приобрести недвижимость в красивейших домах жилого комплекса - «Микеланджело» и «Рафаэль» - с особым уровнем комфорта и потрясающими видами из окон. Новоселов ждут просторное дизайнерское лобби, свободная планировка квартир, панорамное остекление, бесшумный скоростной лифт, удобная парковка. Особое предложение – квартиры с собственными террасами и полной внутренней отделкой!

Более 20 пар, вальс и фотосессия... Как прошла Свадебная феерия в «Маяке Минска»

Красивейшие дома жилого комплекса «Маяк Минска» - «Микеланджело» и «Рафаэль»

Более 20 пар, вальс и фотосессия... Как прошла Свадебная феерия в «Маяке Минска»

Более 20 пар, вальс и фотосессия... Как прошла Свадебная феерия в «Маяке Минска»

Уникальный дизайн просторных и светлых лобби с санитарной комнатой с пеленальным столом — это визитная карточка всех домов «Маяка Минска»

Более 20 пар, вальс и фотосессия... Как прошла Свадебная феерия в «Маяке Минска»

Террасы позволяют наслаждаться видом и на Национальную библиотеку, и на парковую зону Слепянской водной системы

О преимуществах всего комплекса «Маяк Минска» хорошо известно. Это и удобное расположение: рядом с главным проспектом столицы и станцией метро «Восток», прямо у Национальной библиотеки и парковой зоны Слепянской водной системы. И развитая социальная инфраструктура, которая включает суперсовременную школу, детские сады, кружки и студии, многочисленные магазины, объекты общественного питания и сервиса, парковочные места для автомобилей. Безусловно, это самый большой в стране торгово-развлекательный центр Dana Mall, а также современный бизнес-центр класса А – Dana Center.

Более 20 пар, вальс и фотосессия... Как прошла Свадебная феерия в «Маяке Минска»

Вид на жилой комплекс «Маяк Минска» со стороны Национальной библиотеки

Более 20 пар, вальс и фотосессия... Как прошла Свадебная феерия в «Маяке Минска»

Крупнейший в Беларуси торгово-развлекательный центр Dana Mall - рай для приятного шопинга и самых разнообразных развлечений

Более 20 пар, вальс и фотосессия... Как прошла Свадебная феерия в «Маяке Минска»

В состав многофункционального комплекса «Маяк Минска» входит бизнес-центр Dana Center - идеальное место для ведения успешного бизнеса

И конечно, не будем забывать о таких, уже знаменитых, объектах жилого комплекса, как уникальный мультимедийный фонтан «Дана Танец» и красивейший пешеходный Бульвар Пикассо, которые придают жилому комплексу особую атмосферу и европейский стиль. Именно поэтому «Маяк Минска» регулярно становится местом для проведения самых разных мероприятий и фестивалей.

Более 20 пар, вальс и фотосессия... Как прошла Свадебная феерия в «Маяке Минска»

Знаменитая достопримечательность Минска – фонтан «Дана Танец»

Более 20 пар, вальс и фотосессия... Как прошла Свадебная феерия в «Маяке Минска»

Красивейшая пешеходная улица города Бульвар Пикассо

Так что если вы мечтали приобрести квартиру в самом современном жилом комплексе прямо напротив Национальной библиотеки – это именно ваш вариант! Ведь застройщик комплекса компания «Дана Холдингз» предлагает покупателям самые выгодные и разнообразные варианты приобретения жилых и коммерческих помещений.

Приобрести жилые и коммерческие помещения комплекса «Маяк Минска» можно в рассрочку от застройщика на срок до 5 лет - без процентов и переплат. Можно воспользоваться партнерскими кредитными программами и получить кредит на 90% стоимости квартиры на срок до 20 лет, при этом в первый год процентная ставка составит только 5,49% годовых. А приобретая недвижимость за собственные средства, покупатель получает существенную скидку.

Выбирайте свой вариант недвижимости и свои индивидуальные условия оплаты - кредит, рассрочка, собственные средства. И приходите в офис «Дана Холдингз». Покупку квартиры можно оформить буквально за один день – и выйти из офиса уже с договором на новую квартиру!

Телефоны:

7675
+375 17 269−32−90
+375 17 39−39−465

bir.by

Ежедневно с 8.30 до 20.30, в выходные дни с 9.00 до 20.00.

Адрес: Минск, Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж), ст. метро «Восток».

Добро пожаловать домой!

 
Теги: знакомства, Минск
 
 
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