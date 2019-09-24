|
Среди «сборного груза» обнаружено более 2,5 тыс. незадекларированных косметических средств
25.09.2019 07:38 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Брестские таможенники в пункте пропуска «Козловичи» выявили попытку незаконного ввоза на территорию ЕАЭС косметических средств.
Транспортное средство SCANIA со сборным грузом (спортивной обувью, косметикой и алкоголем) следовало через белорусско-польскую границу из Германии.
Водитель, управлявший автопоездом, представил к таможенному контролю товаросопроводительные документы, однако при проведении таможенных операций было обнаружено свыше 50 наименований косметических средств, сведения о которых в документах отсутствовали.
Всего сотрудниками таможни выявлено более 2,5 тыс. единиц незадекларированного товара: лосьоны и крема для рук и тела, краска для волос, сыворотки, маски для лица, шампуни, зубная паста и другие средства для ухода за кожей.
По предварительной оценке общая стоимость незаконно перемещаемого товара составила свыше 110 тыс. белорусских рублей.
Брестской таможней по факту нарушения таможенного законодательства начат административный процесс в соответствии с ч. 1 ст. 14.5 КоАП Республики Беларусь. Санкцией данной статьи предусмотрен штраф в размере до 30% от стоимости товаров, являющихся предметами административного правонарушения, без их конфискации.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Брестские таможенники в пункте пропуска «Козловичи» выявили попытку незаконного ввоза на территорию ЕАЭС косметических средств. Транспортное средство SCANIA со...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)