ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Среди «сборного груза» обнаружено более 2,5 тыс. незадекларированных косметических средств

25.09.2019 07:38 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Брестские таможенники в пункте пропуска «Козловичи» выявили попытку незаконного ввоза на территорию ЕАЭС косметических средств.

Среди «сборного груза» обнаружено более 2,5 тыс. незадекларированных косметических средств

Транспортное средство SCANIA со сборным грузом (спортивной обувью, косметикой и алкоголем) следовало через белорусско-польскую границу из Германии.

Среди «сборного груза» обнаружено более 2,5 тыс. незадекларированных косметических средств

Водитель, управлявший автопоездом, представил к таможенному контролю товаросопроводительные документы, однако при проведении таможенных операций было обнаружено свыше 50 наименований косметических средств, сведения о которых в документах отсутствовали.

Среди «сборного груза» обнаружено более 2,5 тыс. незадекларированных косметических средств

Всего сотрудниками таможни выявлено более 2,5 тыс. единиц незадекларированного товара: лосьоны и крема для рук и тела, краска для волос, сыворотки, маски для лица, шампуни, зубная паста и другие средства для ухода за кожей.

Среди «сборного груза» обнаружено более 2,5 тыс. незадекларированных косметических средств

По предварительной оценке общая стоимость незаконно перемещаемого товара составила свыше 110 тыс. белорусских рублей.

Среди «сборного груза» обнаружено более 2,5 тыс. незадекларированных косметических средств

Брестской таможней по факту нарушения таможенного законодательства начат административный процесс в соответствии с ч. 1 ст. 14.5 КоАП Республики Беларусь. Санкцией данной статьи предусмотрен штраф в размере до 30% от стоимости товаров, являющихся предметами административного правонарушения, без их конфискации.

Среди «сборного груза» обнаружено более 2,5 тыс. незадекларированных косметических средств

Среди «сборного груза» обнаружено более 2,5 тыс. незадекларированных косметических средств

Среди «сборного груза» обнаружено более 2,5 тыс. незадекларированных косметических средств

Среди «сборного груза» обнаружено более 2,5 тыс. незадекларированных косметических средств

Среди «сборного груза» обнаружено более 2,5 тыс. незадекларированных косметических средств

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Брестские таможенники в пункте пропуска «Козловичи» выявили попытку незаконного ввоза на территорию ЕАЭС косметических средств. Транспортное средство SCANIA со...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Волковыске выступит «Дядя Ваня»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.09.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
25.09.2019
Новости Волковыска
Soligorsk News

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • мужские шорты с карманами в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика