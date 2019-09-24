Беглый российский банкир, которого задержали в Бресте, всё же уедет в Россию

Источник материала: Виртуальный Брест

Суд в Бресте поддержал решение Генпрокуратуры об экстрадиции в РФ экс-главы "Плато-банка" . Жалобу Андрея Лазарева оставили без удовлетворения.





Брестский областной суд во вторник отказал в удовлетворении жалобы бывшего руководителя уральского "Плато-банка" Андрея Лазарева на решение Генеральной прокуратуры Беларуси о его экстрадиции в Российскую Федерацию. Об этом сообщили ТАСС в областном суде.

"Вынесено постановление суда, в соответствии с которым жалоба оставлена без удовлетворения", - отметили в суде. Там пояснили, что Лазарев в десятидневный срок может обжаловать свое решение об экстрадиции в Верховном суде Беларуси.

Лазарев был задержан 30 марта 2019 года в пункте пропуска "Брест" (белорусско-польская граница) с фальшивым паспортом на имя гражданина Словении. Он пытался выехать на поезде в Европу.

В ходе разбирательства было установлено, что задержанный россиянин находится в межгосударственном розыске за уклонение от уголовного преследования. 7 августа Генпрокуратурой Беларуси было принято решение о выдаче Лазарева иностранному государству для отбывания наказания.

В декабре 2018 года гражданина РФ, который работал в "Плато-банке", заочно приговорили в Екатеринбурге к шести годам лишения свободы за хищение 1,2 млрд рублей. До приговора он находился под залогом в 1 млн рублей, но в зал суда так и не явился. "Плато-банк" был лишен лицензии в мае 2015 года, а впоследствии признан банкротом.