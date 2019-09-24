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«Динамо» на выезде в овертайме проиграло «Торпедо»

25.09.2019 00:21 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси Минское «Динамо» начало новую выездную серию в регулярном чемпионате КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В Нижнем Новгороде «зубры» встречались с хоккеистами «Торпедо». Парни Крэйга Вудкрофта открыли счет. На 15-й минуте большинство реализовал Пулккинен. Правда, вскоре «зубры» пропустили. Ильин отличился в меньшинстве. 1:1 после первого периода.

«Динамо» на выезде в овертайме проиграло «Торпедо»

Во втором дважды забросили хозяева льда (Варнаков и Шредер). Казалось, «торпедовцы», которые имели игровое преимущество, без проблем доведут матч до победы. Но в третьем периоде минчане вернулись в игру – шайбы на счету Ковыршина и Паре. Потом был овертайм, в котором хозяева льда все-таки дожали минчан, забросил Шенфельд. 4:3 в пользу «Торпедо».

«Динамо» на выезде в овертайме проиграло «Торпедо»

В четверг «зубры» сыграют в Череповце с «Северсталью».  

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Новости Беларуси Минское «Динамо» начало новую выездную серию в регулярном чемпионате КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В Нижнем Новгороде «зубры»...
 
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