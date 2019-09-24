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«Не у каждого есть силы и терпение нести эту миссию»: женщина редкой профессии звонарь работает в соборе Гродно

25.09.2019 00:14 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Общий вес ее музыкального инструмента – три тонны, а рабочее место на высоте в 30 метров. Женщина редкой профессии работает в Свято-Покровском кафедральном соборе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Не у каждого есть силы и терпение нести эту миссию»: женщина редкой профессии звонарь работает в соборе Гродно

Юлия Минченко еще не так давно была единственной женщиной – профессиональным звонарем в Беларуси. Сегодня у нее уже есть последовательницы, которые наполняют раскатистым колокольным звоном небо над Гродно.

Репортаж Галины Буро.

«Не у каждого есть силы и терпение нести эту миссию»: женщина редкой профессии звонарь работает в соборе Гродно

10 колоколов разного размера и звучания. На самом старинном, возможно, корабельном, дата – 1885 год. А самый большой отлит больше 80 лет назад и весит полторы тонны. Это Благовестник, который первым призывает прихожан на молитву. К нему подключаются маленькие колокола – зазвоны, средние – подзвоны и басы.

«Не у каждого есть силы и терпение нести эту миссию»: женщина редкой профессии звонарь работает в соборе Гродно

Юлия Минченко, звонарь Свято-Покровского кафедрального собора:
Великим Постом я использую более крупные колокола – звон получается более грустный, более строгий такой. На Пасху, на большие праздники подключаются маленькие колокола. Звон более радостный, веселый.

«Не у каждого есть силы и терпение нести эту миссию»: женщина редкой профессии звонарь работает в соборе Гродно

Юлия Минченко замечает: она исполняет не мелодии, а именно звон в виде красивых созвучий, сама сочиняет их вариации. Когда-то в юности в Полоцком Спасо-Евфросиниевском монастыре экскурсия на колокольню поразила девушку до глубины души. У выпускницы музыкальной школы родилась мечта – освоить древний вид искусства.

«Не у каждого есть силы и терпение нести эту миссию»: женщина редкой профессии звонарь работает в соборе Гродно

Юлия Минченко:
Сначала это было на таком кустарном уровне, интуитивно, можно так сказать. Чуть позже появляется профессиональное образование, именно звонарское.

«Не у каждого есть силы и терпение нести эту миссию»: женщина редкой профессии звонарь работает в соборе Гродно

Сегодня у Юлии, чуть ли не единственной в стране, редкая официальная запись в трудовой книге – звонарь. Хрупкая женщина уже 15 лет заставляет звучать этот трехтонный колокольный оркестр. Труд тяжелый физически: задействованы и руки, и ноги, ведь языки больших колоколов привязаны к педалям.

«Не у каждого есть силы и терпение нести эту миссию»: женщина редкой профессии звонарь работает в соборе Гродно

Галина Буро, корреспондент:
Звонарь управляет колоколами с помощью специальных тросов, которые собраны в пучки. Чтобы все здесь зазвучало, нужна определенная ловкость рук и хорошая координация – всему этому надо учиться. Мне пока поддался только вот такой легкий перезвон.

«Не у каждого есть силы и терпение нести эту миссию»: женщина редкой профессии звонарь работает в соборе Гродно

Еще Юлия поет в церковном хоре, окончила факультет искусств, и теперь колокольному звону обучает учеников. Говорит, выдерживают не все. Здесь нужна глубокая вера.   

«Не у каждого есть силы и терпение нести эту миссию»: женщина редкой профессии звонарь работает в соборе Гродно

Юлия Минченко:
Не у каждого есть силы и терпение нести эту миссию. Звон, фактически, это молитва звонаря.

Колокольным звоном достучаться до сердец людей, пробудить город от духовного сна, на великий праздник первой сообщить благую весть. Она уверена: ради этого стоит по нескольку раз в день преодолевать около сотни ступенек колокольной башни.

«Не у каждого есть силы и терпение нести эту миссию»: женщина редкой профессии звонарь работает в соборе Гродно

Люди в материале: Юлия Минченко, Галина Буро
 
Теги: Гродно
 
 
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Новости Беларуси. Общий вес ее музыкального инструмента – три тонны, а рабочее место на высоте в 30 метров. Женщина редкой профессии работает в Свято-Покровском...
 
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