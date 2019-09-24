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В Вене ищут белоруса, подозреваемого в ограблении ювелирного магазина
Источник материала: Партизан
Белорус, подозреваемый в ограблении ювелирного магазина объявлен в розыск в Вене, об этом сообщило издание Kurier.
Утром 23 сентября был ограблен ювелирный магазин на окраине австрийской столицы. Двое мужчин разбили витрину, сделали несколько предупредительных выстрелов в воздух. Владелец магазина и его дочь, которые находились в это время в помещении, получили в результате нападения травмы. Злоумышленники собрали драгоценности и уехали на припаркованном неподалеку автомобиле.
Позже полиция нашла брошенный автомобиль грабителей недалеко от Праги. Он зарегистрирован на гражданина Беларуси Эдуарда Ждановича. Его фото опубликовано в австрийских СМИ, мужчина объявлен в международный розыск.
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Белорус, подозреваемый в ограблении ювелирного магазина объявлен в розыск в Вене, об этом сообщило издание Kurier.
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