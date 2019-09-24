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«Хочу отопление и горячую воду на даче круглый год». В проекте «Скрытое» - новая история читателя
Источник материала: Tut.by
Душ и туалет на улице, печка в доме, вода из колодца — для комфортной жизни современного человека этого уже явно недостаточно. Александр, которому в наследство от родителей достался дачный дом, с таким положением дел мириться не собирается — он задумал серьезную реконструкцию. В планах — переделать систему отопления с возможностью нагрева бытовой воды, провести водопровод и канализацию. В письме, которое он прислал на
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Первый этап реконструкции
Александр уверен, что жить за городом и с комфортом растить своих детей и внуков можно не только в коттеджных поселках или агрогородках с готовой инфраструктурой, но и в любой деревне или садовом товариществе. Основная цель задуманной им реконструкции — провести в доме современную систему отопления, которая бы быстро прогревала все помещения зимой и в межсезонье, а также обеспечивала горячей водой.
— История моей дачи началась почти 40 лет назад, в 1985 году, — рассказывает Александр. — Тогда каждый советский гражданин мечтал о хорошей даче. Мои родители не стали исключением. Земельный надел получил прописку в Молодечненском районе, в очень красивом месте, в водоохранной зоне реки Уша. Это небольшой поселок на окраине большого лесного массива, расположенный между двумя реками — Уша и Вередовка. Рядом находится охотничье хозяйство, в шаговой доступности — несколько водоемов, лес.
В начале 2000-х дача перешла в собственность Александру, молодому выпускнику БГУ. Это был небольшой одноэтажный деревянный дом с печным отоплением. Никаких инженерных систем в нем не было.
— Первый этап реконструкции начался в конце двухтысячных. Подсмотрев одну, как мне показалось, интересную инженерную систему у родственника в Москве, я построил водопровод. Система состояла из колодца, траншеи с заглублением под 2 метра, водонапорной станции и электрического бойлера, которые обеспечили дом холодной и горячей водой. Водонапорная станция и бойлер были спрятаны в подвале под пристройкой к дому — там всегда плюсовая температура, можно не опасаться, что система замерзнет.
Примерно в то же время Александр переделал дровяную печь. Вместо маленькой печки с камином построили большую, на кладку ушло около 800 кирпичей. Но паровое отопление оставалось мечтой.
Второй этап реконструкции
Второй этап строительства пришелся на 2012−2013 годы. К этому времени строение за годы потеряло внешний вид: обновлений требовали как фасад, так и интерьер. Хозяин построил теплый мансардный этаж, на который ведет винтовая лестница. Рядом с домом появились баня, новый туалет и летний водопровод к нему. Дача стала намного комфортнее, так как в ней появились все инженерные системы, необходимые для жизни: тепло, холодная и горячая вода, а также туалет с септиком и сливом.
Но толчком для начала нового ремонта послужила плесень. Высокая влажность в душевой кабине, которая размещалась в пристройке, отсутствие современной вентиляции, частая смена температур поспособствовали быстрому развитию грибка и разрушению как обвязки каркаса стены, так и конструкции душевой кабины. Это была маленькая семейная катастрофа.
Поэтому часть дома пришлось разобрать. В проекте новой пристройки предусмотрели котельную, санузел и кухню. Долили ленточный фундамент под новую террасу, собрали и накрыли металлопрофилем каркас. Его обшили имитацией бруса, утеплили. Внутри залили черновую стяжку пола. После установки окон ПВХ и дверей Александр хочет приступить к внутренней отделке и монтажу основных инженерных систем.
Чего теперь хочет Александр?
Как раз на этом этапе к нему и приехали мы вместе со
Александр вкратце обрисовал свои пожелания к новой системе отопления: она должна работать на твердом топливе (например, торф, уголь, дрова) и быть адаптирована к тому, что владельцы не живут на даче постоянно. Обогревать помещения должны радиаторы отопления. А чтобы отказаться от использования электробойлера, нагрев бытовой горячей воды должен обеспечивать котел.
Что увидели специалисты и какой вывод сделали?
Выслушав эти установки, для начала специалисты спустились вслед за Александром в подвал, который располагается в новопостроенной части дома. Там находится водонапорная станция: она подает воду из колодца на электробойлер объемом 50 литров. От него трубы идут в дом и баню (стоит сразу отметить, что водопровод, идущий в баню, сезонный и сделан из шлангов).
— Металлопластиковые трубы и фитинги, которыми связана существующая система, желательно заменить на более современные и надежные. Водонапорную станцию следует подключать гибкой трубой, как того и требует производитель. Кроме того, под станцию нужно подложить резиновые прокладки.
После осмотра специалисты сделали главный вывод: для отопления этого дома и нагрева бытовой воды тут достаточно твердотопливного котла и бойлера косвенного нагрева, воду в котором греет не электроэнергия, а теплоноситель котла.
Объясняем, как эта система будет работать
Но мы имеем дело с дачей, где живут не постоянно, а значит, нужно решить еще одну проблему: как сделать так, чтобы вода в системе отопления не замерзла зимой?
— Здесь два варианта, и первый вам не понравится — каждый раз, уезжая с дачи в зимний период, сливать воду из системы, — объясняет Алексей. — И заполнять по-новому, когда приезжаете. Это неудобно. Второй вариант — использовать в системе не воду, а незамерзающий теплоноситель (незамерзающий пропиленгликоль). А бойлер косвенного нагрева можно установить в подвале — там всегда плюсовая температура.
— И как это все будет работать?
— Когда котел растопят, циркуляционный насос начнет подавать горячий теплоноситель по трубам к радиаторам и к бойлеру косвенного нагрева. Проходя по теплообменнику внутри бойлера, теплоноситель отдает свое тепло воде. Таким образом, электробойлер будет уже не нужен. Мы рекомендуем установить «косвенник» на 100 литров. Вода в него будет подаваться от насосной станции. В баке стоит температурный датчик, который «видит», когда насосу нужно подать на него теплоноситель и подогреть до определенной температуры воду (например, до 60°С).
Когда вода в баке нагревается, подача теплоносителя на «косвенник» прекращается. Все это происходит в автоматическом режиме: как только в бойлере температура падает, насос подает в теплообменник горячий теплоноситель и догревает воду до заданной температуры. Пока вы находитесь на даче, у вас всегда есть горячая вода. На лето систему можно перенастроить: перекрываете два крана, и теплоноситель от котла не будет поступать к радиаторам, а только к баку косвенного нагрева.
— Может, двухконтурный твердотопливный котел будет лучше и дешевле?
— Двухконтурные котлы, которые греют и воду, и теплоноситель в радиаторах, — редкость. Основной минус двухконтурного котла — нестабильная температура бытовой воды. Она может быть как и недостаточно горячей, так и доходить до 80 градусов. И если в домах с постоянным проживанием с этим можно мириться, то в вашем случае добавляется еще один минус. Теплообменник горячего водоснабжения котла будет подпитываться от водопровода, а это значит, что зимой каждый раз придется сливать воду из системы горячего водоснабжения, чтобы не заморозить котел. Если же сравнивать по стоимости, то одноконтурный котел с бойлером будет не намного дороже двухконтурного.
Специалисты обследовали помещение, в котором планируется установить котел. Его размеры для этого достаточны. Александру рекомендовали обшить помещение негорючим плитным материалом. Дымоходную трубу здесь лучше устанавливать прямо через перекрытие и крышу. Это должен быть специальный дымоход — сэндвич-труба с утеплением. Кроме того, владельцу дома на этом этапе нужно продумать, куда отводить конденсат, который будет скапливаться в дымоходе.
Обвязка котла должна вестись стальной (например, Prestabo) или медной (Profipress) трубой. Трубы из полипропилена, металлопласта или сшитого полиэтилена нельзя использовать из-за высокой температуры жидкости в котле. Также обязательно следует установить трехходовой клапан, который обезопасит котел от выпадения конденсата.
Александр говорит, что зимой в дачном поселке иногда пропадает электричество. Это усложняет задачу проектировщиков — нужно дополнительно предусмотреть систему защиты от закипания котла.
А что если давление начнет расти?
Система отопления у Александра будет закрытой, циркуляция в ней принудительная, от насосов. Если отключается электроэнергия, циркуляция останавливается, при этом котел продолжает греть теплоноситель. Это может привести к его закипанию и росту давления. Для таких случаев в системе есть аварийная группа безопасности, которая сбросит давление, но это крайний случай. До него систему лучше не доводить.
В открытых гравитационных системах такого не происходит: в них нет насосов. Но следует учесть, что конкретно в этой системе будет незамерзающий пропиленгликоль, который нельзя использовать в открытых системах из-за токсичности.
В случае же Александра нужно установить дополнительную буферную емкость — тепловой гидроаккумулятор, который накапливает избыточное тепло и затем отдает его в систему отопления. У этого решения есть один нюанс — большой объем теплоносителя, минимум 500 литров. Зато закипятить его у котла вряд ли получится.
Дополнительный плюс буфера — большой объем нагретого теплоносителя, который будет циркулировать по системе и после того, как котел перестанет работать. Это значит, что его нужно будет топить реже.
Сейчас практически в центре дома установлена большая печь с камином. Разбирать камин не будут, оставив в качестве дополнительного источника тепла. Основным будут радиаторы под окнами.
В санузле Александр хотел установить полотенцесушитель, но эксперты убедили сделать в этом помещении радиатор — так помещение будет эффективнее прогреваться.
По подключению сантехники у Александра также были вопросы: как сделать так, чтобы вода в водопроводных трубах зимой не замерзала, а из канализации не было неприятных запахов?
— В нижней точке водопровода в подвале придется сделать сливной кран. Перед отъездом воду нужно будет просто сливать — ее в трубах окажется немного, — говорит Дмитрий. — А от неприятных запахов из канализации в душе избавит трап с сухим затвором.
Стоимость работ по монтажу системы отопления и горячего водоснабжения, по приблизительному расчету экпертов, будет меньше 2000 рублей. Цена оборудования в зависимости от производителя может существенно отличаться. Специалисты пообещали Александру изготовить проект для его системы отопления. При необходимости мужчину проконсультируют во время выбора оборудования.
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Новая читательская история с проектом системы отопления для дачи. *Партнерский материал
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