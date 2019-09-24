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«Я еще покажу, на что способна». 64-летняя модель из России стала лицом L'Oreal Paris

25.09.2019 08:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

До выхода на пенсию Валентина Ясень работала в одной из аптек Санкт-Петербурга. Но в 62 года женщина попала в модельное агентство Oldushka — и за два года сделала головокружительную карьеру для модели старше 60. Валентина приняла участие в нескольких знаковых фотосессиях, участвовала в показах российских дизайнеров и стала моделью года по версии Glamour.

Новое достижение Валентины — съемка в рекламе L'Oreal Paris без ретуши. Она стала лицом новой рекламной кампании наряду с моделью Даутцен Крус, актрисой Эмбер Херд и звездой «Малефисенты» Эль Фаннинг. Из русскоязычных звезд в ролике вместе с Валентиной появились Светлана Ходченкова и Регина Тодоренко. «Что если границ не существует?» — лейтмотив рекламной кампании.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Valentina Yasen (@valentinayasen) 16 Авг 2019 в 4:14 PDT

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Valentina Yasen (@valentinayasen) 15 Янв 2019 в 5:03 PST

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Valentina Yasen (@valentinayasen) 20 Окт 2018 в 3:31 PDT

«Многие женщины страдают от культа молодости, — говорила Валентина в интервью для питерского издания „Собака.ru“. — Особенно тяжело свыкнуться с возрастными изменениями публичным людям, которые „работают лицом“, — поэтому многие из них решаются на хирургическое вмешательство. Но в шестьдесят человек не должен выглядеть на тридцать. В прошлом году меня пригласили на съемки рекламы, где было много моих бывших коллег из театра. Одна из них говорит: „Валя, что ты из себя сделала?!“ А она хоть и старше меня, но такая яркая блондинка.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Valentina Yasen (@valentinayasen) 18 Окт 2018 в 9:43 PDT

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Valentina Yasen (@valentinayasen) 18 Авг 2018 в 4:47 PDT

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Valentina Yasen (@valentinayasen) 17 Авг 2018 в 2:16 PDT

Я же начала седеть в сорок лет, когда мамы не стало, и все время красилась в темный, а лет десять назад перестала. Однажды посмотрела на себя в зеркало в ванной и увидела, что серебристый — очень красивый цвет. Теперь внучка говорит, что хочет волосы, как у меня».

 
 
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Новое достижение Валентины - съемка в рекламе L'Oreal Paris. Она стала лицом новой рекламной кампании наряду с моделью Даутцен Крус, актрисой Эмбер Херд и звездой...
 
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