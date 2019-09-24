«Я еще покажу, на что способна». 64-летняя модель из России стала лицом L'Oreal Paris

Источник материала: Tut.by

До выхода на пенсию Валентина Ясень работала в одной из аптек Санкт-Петербурга. Но в 62 года женщина попала в модельное агентство Oldushka — и за два года сделала головокружительную карьеру для модели старше 60. Валентина приняла участие в нескольких знаковых фотосессиях , участвовала в показах российских дизайнеров и стала моделью года по версии Glamour.

Новое достижение Валентины — съемка в рекламе L'Oreal Paris без ретуши. Она стала лицом новой рекламной кампании наряду с моделью Даутцен Крус, актрисой Эмбер Херд и звездой «Малефисенты» Эль Фаннинг. Из русскоязычных звезд в ролике вместе с Валентиной появились Светлана Ходченкова и Регина Тодоренко. «Что если границ не существует?» — лейтмотив рекламной кампании.

«Многие женщины страдают от культа молодости, — говорила Валентина в интервью для питерского издания „Собака.ru“. — Особенно тяжело свыкнуться с возрастными изменениями публичным людям, которые „работают лицом“, — поэтому многие из них решаются на хирургическое вмешательство. Но в шестьдесят человек не должен выглядеть на тридцать. В прошлом году меня пригласили на съемки рекламы, где было много моих бывших коллег из театра. Одна из них говорит: „Валя, что ты из себя сделала?!“ А она хоть и старше меня, но такая яркая блондинка.

Я же начала седеть в сорок лет, когда мамы не стало, и все время красилась в темный, а лет десять назад перестала. Однажды посмотрела на себя в зеркало в ванной и увидела, что серебристый — очень красивый цвет. Теперь внучка говорит, что хочет волосы, как у меня».