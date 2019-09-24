Nissan провел модернизацию внедорожника Patrol

Источник материала: Tut.by

Нынешний Nissan Patrol образца 2010 года создавался в первую очередь для зажиточных рынков Ближнего Востока — по сравнению с прежней версией машина стала крупнее, солиднее и заметно дороже. И вот сегодня в ОАЭ Nissan представил обновленный вариант своего большого SUV.





Спереди обновленный Patrol примерил более массивную решетку радиатора с горизонтальными планками и характерным хромированным V-образным обрамлением в духе последних моделей марки. У внедорожника переделаны передний и задний бамперы, а также изменилось оформление передней и задней оптики — фары обзавелись новыми секциями ходовых огней в форме бумерангов, а фонари на корме теперь соединены крупной хромированной полосой с названием модели.





В салоне Patrol появилась новая центральная консоль с двумя дисплеями для управления дополнительными функциями и мультимедиа-системой с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. Также здесь обшитый кожей вручную руль и новая обивка сидений с ромбовидной прострочкой, а также улучшенный комплекс вспомогательной электроники, включающей систему экстренного торможения с функцией распознавания пешеходов.





Техника Patrol осталась прежней. Покупатели на Ближнем Востоке смогут заказать версию с базовым бензиновым четырехлитровым V6 мощностью 275 лошадиных сил либо вариант с V8 объемом 5,6 л с отдачей 400 сил и 560 Нм крутящего момента.





Продажи модернизированного Patrol на ближневосточном рынке начнутся этой осенью, о сроках появления новинки на других рынках пока ничего не сообщается.