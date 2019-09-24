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В Бресте из-за матча Динамо-БАТЭ ограничат движение в центре. Где не проедешь?

25.09.2019 08:27 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

25 сентября в центре Бреста ограничат движение на нескольких улицах из-за футбольного матча между брестским Динамо и борисовским БАТЭ, сообщает МВД.

С 18.00 и до окончания матча запретят остановку и стоянку на улицах Гоголя и Коммунистической напротив ОСК «Брестский».

С 19.30 и до конца игры ограничат движение по улице Коммунистической на участке от Воровского до Гоголя, по нечетной стороне улицы Гоголя от Наганова до Коммунистической, а при необходимости — и по четной стороне улицы Гоголя от Ленина до Наганова.

После финального свистка также может быть ограничено движение на перекрестке улиц Гоголя и Ленина для пропуска пешеходов.

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Теги: Брест
 
 
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ГАИ предупреждает, что могут даже перекрыть перекресток улиц Гоголя и Ленина.
 
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