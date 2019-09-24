«Среда развлечений» в Могилеве: новый кинотеатр, драник-fest, закрытие мото-сезона и гастроли театра

Источник материала: Tut.by

Продолжаем рассказывать о самых интересных событиях в городе Могилеве на ближайшей неделе. И сегодня у нас большая программа: эко-диалог, фестиваль драников, закрытие мото-сезона, хакатон и новый кинотеатр.

Если вы устраиваете интересное событие — присылайте его анонс нам на почту editor.mogilev@tut.by, возможно, мы разместим его в обзоре. Это бесплатно.

Среда, 25 сентября

Эко-диалог пройдет в тайм-кафе «Небо» на тему «Почему Омск Карбон» . На встречу приглашены представители предприятия, власти, экологи, активисты и партий. Это попытка наладить диалог между конфликтующими сторонами на фоне развернувшейся информационной войны. Вход свободный, начало в 19.00

. На встречу приглашены представители предприятия, власти, экологи, активисты и партий. Это попытка наладить диалог между конфликтующими сторонами на фоне развернувшейся информационной войны. Вход свободный, начало в 19.00 Если вам хочется просто отдохнуть и увидеть новый кинотеатр — самое время. В ТЦ «Атриум» уже работает новый многозальный кинотеатр с удобными креслами, кинобаром. Посмотрите, как это выглядит (а здесь расписание сеансов ).



Фото: Анжелика Василевская

В драмтеатре дают «Без Егора будет горе» — народную комедию с глубоким смыслом и житейской философией. В спектакле много злободневного юмора и сатиры на современные события. Начало в 18.30.

Четверг, 26 сентября

Кофейный фестиваль Pro-coffee проходит в Могилеве. До конца сентября во многих кафе и барах можно будет выпить кофе с десертом за 5,5 рубля. Выбирайте и пробуйте .

. В драмтеатре с гастролями Современный художественный театр. Дают «Я вас не понимать! Айдонт андерстенд!» . Это грустная и ироничная история о том, как в эмиграции в Нью-Йорке встретились двое одиноких людей, которых связывает общее прошлое. Начало в 18.30.

. Это грустная и ироничная история о том, как в эмиграции в Нью-Йорке встретились двое одиноких людей, которых связывает общее прошлое. Начало в 18.30. В Могилеве начинаются показы в рамках «Манхеттенского фестиваля короткометражного кино» . Все сеансы в кинотеатре «Родина» и время удобное — 20.45.

Пятница, 27 сентября

Если любите танцы и современную хореографию — мероприятие для вас. Театр танца Аллы Духовой «TODES» с новой программой выступит на сцене «Областного центра детского творчества» (в народе — в «Доме пионеров»). Билеты еще есть. Начало в 19.00.

выступит на сцене «Областного центра детского творчества» (в народе — в «Доме пионеров»). Билеты еще есть. Начало в 19.00. «Несказку «Дракон» дают в драмтеатре. Это продолжаются гастроли театра Современного художественного театра. Спектакль — о противоборствующих силах добра и зла, справедливости и коварстве, о том, что в каждом из нас есть место для «чёрного» и «белого», и каким будет финал предстоит выбирать лишь нам.

Суббота, 28 сентября

«Драник-Fest» в пятый раз пройдет на этнохуторе в «Зеленой роще». Целый день можно будет угощаться драниками, участвовать в соревнованиях, слушать музыку и развлекаться. Вас ждут мастер-классы ремесленников, ярмарка и яркие фотозоны. Начало в 12.00. Продлится праздник до 18.00.

в пятый раз пройдет на этнохуторе в «Зеленой роще». Целый день можно будет угощаться драниками, участвовать в соревнованиях, слушать музыку и развлекаться. Вас ждут мастер-классы ремесленников, ярмарка и яркие фотозоны. Начало в 12.00. Продлится праздник до 18.00. Могилевские мотоциклисты собираются закрывать сезон около ТЦ «Е-сити». Начало программы в 12.00. Построение колонны — 14.00.

около ТЦ «Е-сити». Начало программы в 12.00. Построение колонны — 14.00. Сделать Могилев лучше за один день предлагают на хакатоне «SmartCity», который организует EPAM Mogilev и «Могилевское агентство регионального развития». Участникам предлагают за 13 часов создать решения для комфортной городской среды при помощи информационных технологий. Мероприятие будет проходить в здании нового ТЦ «Атриум», все подробности и регистрация здесь .

Воскресенье, 29 сентября

В концертном зале «Могилев» выступит «Хор Валаамского монастыря» . Этот уникальный творческий коллектив, созданный по случаю восстановления и освящения в августе 2005 года Спасо-Преображенского собора на острове Валаам, интересен тем, что он одновременно является богослужебно-певческим и концертным творческим коллективом.

. Этот уникальный творческий коллектив, созданный по случаю восстановления и освящения в августе 2005 года Спасо-Преображенского собора на острове Валаам, интересен тем, что он одновременно является богослужебно-певческим и концертным творческим коллективом. В драмтеатре дают одну из громких премьер этого года — комедию «Тартюф» . В версии классического произведения режиссера Екатерины Аверковой все абсолютно по-новому: стильно, колко, о наболевшем. Начало в 18.30.

Понедельник, 30 сентября

Последний день работы выставки «Недосказанность» — хороший шанс познакомиться с современной белорусской фотографией. Свои работы представляет молодой могилевской фотограф Дмитрий Капралов. Выставка работает в библиотеке № 6 по адресу проспект Шмидта, 7.

Вторник, 1 октября

Есть шанс попасть на последние сеансы нового «Рэмбо» и составить свое мнение о новинке, в которой снялся 73-летний (!) Сильвестр Сталлоне. Сеанс в «Ветразе» в 19.10

Среда, 2 октября

Порадуйте самых маленьких походом в театр кукол. Там ставят «Буку» — спектакль о вредном зайчике из ниток, который не хочет ни с кем играть. Из-за него из театра убежали все куклы, а актеры убирают декорации — настолько им мешает Бука. Начало в 18.00.

Хорошей недели вам, друзья, развлекайтесь!

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