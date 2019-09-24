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«Тяжелая борьба не увенчалась успехом». Эти 7 заведений закрылись в Минске навсегда

25.09.2019 08:18 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Иногда со стороны кажется, что ресторанный бизнес — это очень просто. Взял в аренду помещение, нанял персонал. Готовишь еду и наливаешь напитки по таким ценам, какие посчитаешь нужным. И все. Остается только ждать, как выручка польется рекой. Но в реальной жизни все куда сложнее и часто закрываются даже успешные на первый взгляд проекты. Показываем семь заведений, в которые вы уже не сможете попасть.

«Чапскi»


Фото со страницы заведения в Facebook

Пивной «Чапскі бар», который назвали в честь знаменитого мэра Минска Кароля Чапского, открылся на Зыбицкой, 6 в декабре 2016 года. Однако в конце сентября проект закрывается.

— Тяжелая, почти трехлетняя борьба за любовь гостей, к сожалению, не увенчалась успехом, и мы не видим смысла продолжать гнуть нашу крафтово-мечтательную линию.
Мы, правда, очень старались. Мы очень хотели работать с пивом по-другому: через интеллект, через сервис, через атмосферу. Мы очень хотели быть другими на Зыбицкой улице. И, главное, мы очень любили и всегда будем любить наших гостей, но уже не в стенах бара, — написал в соцсетях совладелец заведения Владислав Луневич.

«Винное собрание»


Фото: Евгений Ерчак, The Village Беларусь

Винный бар открылся в районе площади Победы около года назад. AFISHA.TUT.BY даже успела его внести в список приличных, но недорогих мест. Однако недавно владельцы признались, что закрывают проект.

— Мы старалась создать для каждого атмосферу семейного тихого бара с акцентом на вино, но это оказалось не то. Сейчас остались только силы сказать тихонько спасибо всем тем, кто был рядом, — было сказано в Facebook заведения.

Hesburger


Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Финский фастфуд открылся на станции метро Петровщина в январе 2017. В августе в соцсети заведения сообщили, что точка на Дзержинского, 91 заканчивает свою работу по этому адресу.

— Однако в скором времени мы откроемся в другой точке города — на улице Хмаринской, 4. Мы наконец-то осуществим свою первоначальную задумку — драйв-ресторан. Это значит, что мы сможем обслужить вас как в уютном зале, так и быстро выдадим заказ, пока вы находитесь в автомобиле, — такие изменения анонсировали представители заведения.

«VМесте»


Фото: Александр Каленик, TUT.BY

Заведение «VМесте» открылось на Козлова, 3 в октябре 2016 года на месте ресторана Porto del Mare (то есть на месте рыбного ресторана появился гастрономический бар).

Однако проработал он всего несколько лет и уступил место новому демократичному заведению Rose Gose с пивом и вином в одной концепции. У нынешних владельцев уже есть успешные и недорогие заведения «Библиотеки вина» и Cheer Bear в районе площади Бангалор.

«Безе»


Фото: Николай Петров, tuda-suda.by

С 2014 до 2017 около кинотеатра «Октябрь» работало место под названием Fresh cafe. Позже вывеску сменили на «Безе» (место с таким же названием функционирует на Независимости, 18, напротив ГУМа) и тогда нам объясняли, что этим шагом владельцы хотели создать сеть заведений под одним названием.

Однако через два года закрылось и «Безе».

Don Sergio


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Кафе традиционной итальянской кухни, каким позиционировало себя заведение с первого этажа ТЦ Dana Mall, открылось прошлым летом. Instagram заведения перестали обновлять этой весной — получается, кафе в Минске проработало менее года.

Сейчас его помещение готовится для открытия там второй бургерной Black Star.

Wine & whiskey bar Mixx


Фото: tuda-suda.by

Pub Club Mixx открылся в Минске в 2007 году. Через шесть лет, в 2013 году, заведение сменило концепцию, хоть хозяин остался прежним. Позже место стало называться Wine & whiskey bar Mixx. Вынужденный ребрендинг представители заведения тогда объясняли так: в ресторанном бизнесе важно быть гибким.

Ныне это помещение тоже изменилось согласно тенденциям 2019 года: на месте Mixx открылась кальянная. Кстати, с очень дерзким названием (посмотрите сами!).

Собрали для тусовщиков все вечеринки Минска в одном месте (есть и бесплатные)

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Теги: Минск
 
 
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Иногда со стороны кажется, что ресторанный бизнес - это очень просто. Взял в аренду помещение, нанял персонал. Готовишь еду и наливаешь напитки по таким ценам, какие...
 
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