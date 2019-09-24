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«Тяжелая борьба не увенчалась успехом». Эти 7 заведений закрылись в Минске навсегда
Источник материала: Tut.by
Иногда со стороны кажется, что ресторанный бизнес — это очень просто. Взял в аренду помещение, нанял персонал. Готовишь еду и наливаешь напитки по таким ценам, какие посчитаешь нужным. И все. Остается только ждать, как выручка польется рекой. Но в реальной жизни все куда сложнее и часто закрываются даже успешные на первый взгляд проекты. Показываем семь заведений, в которые вы уже не сможете попасть.
«Чапскi»
Пивной «Чапскі бар», который назвали в честь знаменитого мэра Минска Кароля Чапского,
— Тяжелая, почти трехлетняя борьба за любовь гостей, к сожалению, не увенчалась успехом, и мы не видим смысла продолжать гнуть нашу крафтово-мечтательную линию.
«Винное собрание»
Винный бар открылся в районе площади Победы около года назад. AFISHA.TUT.BY даже успела его внести в список приличных, но недорогих мест. Однако недавно владельцы
— Мы старалась создать для каждого атмосферу семейного тихого бара с акцентом на вино, но это оказалось не то. Сейчас остались только силы сказать тихонько спасибо всем тем, кто был рядом, — было сказано в Facebook заведения.
Hesburger
Финский фастфуд
— Однако в скором времени мы откроемся в другой точке города — на улице Хмаринской, 4. Мы наконец-то осуществим свою первоначальную задумку — драйв-ресторан. Это значит, что мы сможем обслужить вас как в уютном зале, так и быстро выдадим заказ, пока вы находитесь в автомобиле, — такие изменения анонсировали представители заведения.
«VМесте»
Заведение «VМесте» открылось на Козлова, 3 в октябре 2016 года на месте ресторана Porto del Mare (то есть на месте рыбного ресторана появился гастрономический бар).
Однако проработал он всего несколько лет и уступил место новому
«Безе»
С 2014 до 2017 около кинотеатра «Октябрь» работало место под названием Fresh cafe. Позже вывеску сменили на «Безе» (место с таким же названием функционирует на Независимости, 18, напротив ГУМа) и тогда нам
Однако через два года закрылось и «Безе».
Don Sergio
Кафе традиционной итальянской кухни, каким позиционировало себя заведение с первого этажа ТЦ Dana Mall,
Сейчас его помещение
Wine & whiskey bar Mixx
Pub Club Mixx открылся в Минске в 2007 году. Через шесть лет, в 2013 году, заведение сменило концепцию, хоть хозяин остался прежним. Позже место стало называться Wine & whiskey bar Mixx. Вынужденный ребрендинг представители заведения тогда объясняли так: в ресторанном бизнесе важно быть гибким.
Ныне это помещение тоже изменилось согласно тенденциям 2019 года: на месте Mixx открылась кальянная. Кстати, с очень дерзким названием (
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Иногда со стороны кажется, что ресторанный бизнес - это очень просто. Взял в аренду помещение, нанял персонал. Готовишь еду и наливаешь напитки по таким ценам, какие...
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