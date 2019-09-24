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В Витебске появятся зарядные станции для электромобилей. В этом году - одна, потом все больше и больше

25.09.2019 08:33 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

По программе создания государственной зарядной сети для зарядки электромобилей в Витебске должны установить 13 зарядок: одна появится в 2019 году, пять — в 2020-м, остальные — в 2021-м.


Зарядная станция для электромобилей в Витебске на стоянке в Билево. Фото: Сергей Серебро

В Витебске будут устанавливать только ЭЗС Mode 4, способные зарядить аккумулятор электрокара до 80% за 15−30 минут. Все эти станции оснастят разъемами CCS Combo 2 и
CHAdeMO.

Смотрите, где они появятся:

  • Железнодорожный вокзал (улица Космонавтов, 10) — эта станция должна появиться до конца нынешнего года;
  • Витебский универмаг (улица Замковая, 19) — 2020 год;
  • ТЦ Greencentre (улица Чкалова, 41) — 2020 год;
  • ТЦ «Беларусь» (проспект Белобородова, 3) — 2020 год;
  • МАЗС № 3 (улица Ленинградская, 178а) — 2020 год;
  • МАЗС № 1 (Бешенковичское шоссе, 52) — 2020 год;
  • АЗС № 2 (улица Воинов-интернационалистов, 1) — 2021 год;
  • Стоянка такси (проспект Строителей, 8−2) — 2021 год;
  • Стоянка такси (Московский проспект, 60а) — 2021 год;
  • Стоянка такси (Московский проспект, 130) — 2021 год;
  • Стоянка такси (улица Ленина, 26/2) — 2021 год;
  • Стоянка такси (улица Терешковой, 81) — 2021 год;
  • Стоянка такси (улица Космонавтов, 8) — 2021 год.

Шесть таких же ЭЗС планируют установить на различных автозаправочных станциях в Витебской области.

Сейчас в Витебске есть две зарядные станции, весной такое устройство закупало предприятие «Витебскоблгаз».

 
Теги: Витебск
 
 
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