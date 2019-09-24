«Нужно срочно забросить деньги другу». Как и за сколько банки могут решить этот вопрос

Источник материала: Tut.by

Перевести деньги с карты на карту можно несколькими способами, например, через мобильное приложение, банкомат или интернет-банкинг. Правда, все эти способы хорошо работают, если перевод нужно сделать между разными картами одного банка. А вот если вам нужно «забросить» денежки на карточку, открытую в другом банке, лучше воспользоваться сервисом p2p-переводов. Он, кстати, подходит и для тех случаев, когда деньги нужно перевести на карту нерезидента. FINANCE.TUT.BY выяснил, какие белорусские банки предлагают такой сервис и какие комиссии взимаются за переводы.



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Для перевода вам потребуется знать только номер карты получателя, иногда срок действия. От вас — номер своей карты, срок действия и CVC-код.

Карта, с которой списываются деньги, обязательно должна поддерживать технологию 3D-Secure или интернет-пароль БЕЛКАРТ.

Средства обычно зачисляются от 1 до 5 рабочих дней, в зависимости от технологии банка, который выпустил карту. Банки-эмитенты могут брать дополнительную комиссию при переводе, ее нужно уточнять непосредственно у банка, который оформлял «пластик».

Название банка Переводы между картами банка Переводы между картами разных банков Альфа-Банк Между картами банка (в Беларуси) — без комиссии. С карты Альфа на карту другого банка — комиссия 1.5%, мин.2 BYN. С карты другого банка на карту Альфа-Банка — без комиссии. Банк БелВЭБ Между одного клиента — без комиссии. Между картами разных клиентов — 0,9%, мин 0,49 BYN. С карты Банка БелВЭБ на карту другого банка/между картами других банков — комиссия 1,5%, мин 0,49 BYN. С карты другого банка на карту Банка БелВЭБ — без комиссии. Банк Дабрабыт Между картами одного клиента — без комиссии. Между картами разных клиентов — 1% + 0,14 BYN. Между картами разных банков — комиссия 1,5% +1 BYN. Белагропромбанк Между картами одного клиента — без комиссии. Между картами разных клиентов — 1,5%, мин. 0,49 BYN. С карты Белагропромбанка на карту другого банка, и наоборот — 1,5%, мин. 0,99 BYN. Между картами других банков — 1,5%, мин.1,49 BYN. Беларусбанк Между картами одного клиента — без комиссии. Между картами разных клиентов — 1,5%. С карты Беларусбанка на карту другого банка/ между картами других банков — 2,5%. С карты другого банка на карту Беларусбанка — 2%. Белгазпромбанк Между картами банка — только в интернет-банке, мобильном приложении, банкомате; без комиссии. С карты Белгазпромбанка на карту другого банка/ между картами других банков — 1,5%, мин. 0,49 BYN. С карты другого банка на карту Белгазпромбанка — без комиссии. Банк ВТБ (Беларусь) Между картами банка — без комиссии. С карты Банка ВТБ (Беларусь) на карту другого банка/ между картами других банков — 1%, мин 1 BYN. С карты другого банка на карту Банка ВТБ (Беларусь) — без комиссии. Идея Банк 1,5%, мин. 2 BYN. Между картами любых банков РБ — 1,5%, мин. 2 BYN. МТБанк Между картами банка — без комиссии. С карты МТБанка на карту другого банка/ между картами других банков — 1,5%, мин. 0.49 BYN. С карты МТБанка на карту банков-нерезидентов — 1,5%, мин. 2 USD. С карты Приорбанка на карту МТБанка — 0,5%, с карты Беларусбанка — 2,5%. С карт других банков — без комиссии. РРБ-Банк 1,5%, мин. 2 BYN Между картами любых банков РБ — 1,5%, мин. 2 BYN. Белинвестбанк Между картами банка — без комиссии. С карты Белинвестбанка на карту другого банка-резидента/между картами других банков РБ — 1,5% мин. 0,49 BYN, на карту банка-нерезидента (Азербайджан, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украина) — 1,5%, мин. 4 BYN, 2USD/EUR, 120 RUS. С карты других банков на карту Белинвестбанка — без комиссии. . БСБ Банк Между картами банка — без комиссии. С карты БСБ Банка на карту другого банка-резидента/между картами других банков РБ — 1,5% мин. 0,50 BYN, на карту банка-нерезидента (Азербайджан, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украина) — 1,5%, мин. 4 BYN. С карты других банков на карту БСБ Банка — без комиссии. СтатусБанк Между картами банка — только в интернет-банке, мобильном приложении; без комиссии. С карты СтатусБанка на карту другого банка/ между картами других банков — 1,5%, мин. 1 BYN. С карт других банков на карту СтатусБанка — без комиссии.

Название банка Переводы между картами банка и картами разных банков Альфа-Банк Между картами банка (в Беларуси) — без комиссии. С карты Альфа на карту другого банка — комиссия 1.5%, мин.2 BYN. С карты другого банка на карту Альфа — без комиссии. Банк БелВЭБ Между одного клиента — без комиссии. Между картами разных клиентов — 0,9%, мин 0,49 BYN. С карты БелВЭБ на карту другого банка/между картами других банков — комиссия 1,5%, мин 0,49 BYN. С карты другого банка на карту БелВЭБ — без комиссии. Банк Дабрабыт Между картами одного клиента — без комиссии. Между картами разных клиентов — 1% + 0,14 BYN. Между картами разных банков — комиссия 1,5% +1 BYN. Белагропромбанк Между картами одного клиента — без комиссии. Между картами разных клиентов — 1,5%, мин. 0,49 BYN. С карты Белагропромбанка на карту другого банка, и наоборот — 1,5%, мин. 0,99 BYN. Между картами других банков — 1,5%, мин.1,49 BYN. Беларусбанк Между картами одного клиента — без комиссии. Между картами разных клиентов — 1,5%. С карты Беларусбанка на карту другого банка/ между картами других банков — 2,5%. С карты другого банка на карту Беларусбанка — 2%. Белгазпромбанк Между картами банка — только в интернет-банке, мобильном приложении, банкомате; без комиссии. С карты Белгазпромбанка на карту другого банка/ между картами других банков — 1,5%, мин. 0,49 BYN. С карты другого банка на карту Белгазпромбанка — без комиссии. Банк ВТБ Между картами банка — без комиссии. С карты ВТБ на карту другого банка/ между картами других банков — 1%, мин 1 BYN. С карты другого банка на карту ВТБ — без комиссии. Идея Банк 1,5%, мин. 2 BYN. Между картами любых банков РБ — 1,5%, мин. 2 BYN. МТбанк Между картами банка — без комиссии. С карты МТБ на карту другого банка/ между картами других банков — 1,5%, мин. 0.49 BYN. С карты МТБ на карту банков-нерезидентов — 1,5%, мин. 2 USD. С карты Приорбанка на карту МТБ — 0,5%, с карты Беларусбанка — 2,5%. С карт других банков — без комиссии. РРБ-Банк 1,5%, мин. 2 BYN. Между картами любых банков РБ — 1,5%, мин. 2 BYN. Белинвестбанк Между картами банка — без комиссии. С карты Белинвестбанка на карту другого банка-резидента/между картами других банков РБ — 1,5% мин. 0,49 BYN, на карту банка-нерезидента (Азербайджан, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украина) — 1,5%, мин. 4 BYN, 2USD/EUR, 120 RUS. С карты других банков на карту Белинвестбанка — без комиссии. БСБ Банк Между картами банка — без комиссии. С карты БСБ на карту другого банка-резидента/между картами других банков РБ — 1,5% мин. 0,50 BYN, на карту банка-нерезидента (Азербайджан, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украина) — 1,5%, мин. 4 BYN. С карты других банков на карту БСБ- без комиссии. СтатусБанк Между картами банка — только в интернет-банке, мобильном приложении; без комиссии. С карты СтатусБанка на карту другого банка/ между картами других банков — 1,5%, мин. 1 BYN. С карт других банков на карту СтатусБанка — без комиссии.