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«Нужно срочно забросить деньги другу». Как и за сколько банки могут решить этот вопрос

25.09.2019 08:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Перевести деньги с карты на карту можно несколькими способами, например, через мобильное приложение, банкомат или интернет-банкинг. Правда, все эти способы хорошо работают, если перевод нужно сделать между разными картами одного банка. А вот если вам нужно «забросить» денежки на карточку, открытую в другом банке, лучше воспользоваться сервисом p2p-переводов. Он, кстати, подходит и для тех случаев, когда деньги нужно перевести на карту нерезидента. FINANCE.TUT.BY выяснил, какие белорусские банки предлагают такой сервис и какие комиссии взимаются за переводы.


фото: pixabay.com

Для перевода вам потребуется знать только номер карты получателя, иногда срок действия. От вас — номер своей карты, срок действия и CVC-код.

Карта, с которой списываются деньги, обязательно должна поддерживать технологию 3D-Secure или интернет-пароль БЕЛКАРТ.

Средства обычно зачисляются от 1 до 5 рабочих дней, в зависимости от технологии банка, который выпустил карту. Банки-эмитенты могут брать дополнительную комиссию при переводе, ее нужно уточнять непосредственно у банка, который оформлял «пластик».

Название банка

Переводы между картами банка

Переводы между картами разных банков

Альфа-Банк

Между картами банка (в Беларуси) — без комиссии.

С карты Альфа на карту другого банка — комиссия 1.5%, мин.2 BYN.

С карты другого банка на карту Альфа-Банка — без комиссии.

Банк БелВЭБ

Между одного клиента — без комиссии.

Между картами разных клиентов — 0,9%, мин 0,49 BYN.

С карты Банка БелВЭБ на карту другого банка/между картами других банков — комиссия 1,5%, мин 0,49 BYN.

С карты другого банка на карту Банка БелВЭБ — без комиссии.

Банк Дабрабыт

Между картами одного клиента — без комиссии.

Между картами разных клиентов — 1% + 0,14 BYN.

Между картами разных банков — комиссия 1,5% +1 BYN.

Белагропромбанк

Между картами одного клиента — без комиссии.

Между картами разных клиентов — 1,5%, мин. 0,49 BYN.

С карты Белагропромбанка на карту другого банка, и наоборот — 1,5%, мин. 0,99 BYN.

Между картами других банков — 1,5%, мин.1,49 BYN.

Беларусбанк

Между картами одного клиента — без комиссии.

Между картами разных клиентов — 1,5%.

С карты Беларусбанка на карту другого банка/ между картами других банков — 2,5%.

С карты другого банка на карту Беларусбанка — 2%.

Белгазпромбанк

Между картами банка — только в интернет-банке, мобильном приложении, банкомате; без комиссии.

С карты Белгазпромбанка на карту другого банка/ между картами других банков — 1,5%, мин. 0,49 BYN.

С карты другого банка на карту Белгазпромбанка — без комиссии.

Банк ВТБ (Беларусь)

Между картами банка — без комиссии.

С карты Банка ВТБ (Беларусь) на карту другого банка/ между картами других банков — 1%, мин 1 BYN.

С карты другого банка на карту Банка ВТБ (Беларусь) — без комиссии.

Идея Банк

1,5%, мин. 2 BYN.

Между картами любых банков РБ — 1,5%, мин. 2 BYN.

МТБанк

Между картами банка — без комиссии.

С карты МТБанка на карту другого банка/ между картами других банков — 1,5%, мин. 0.49 BYN.

С карты МТБанка на карту банков-нерезидентов — 1,5%, мин. 2 USD.

С карты Приорбанка на карту МТБанка — 0,5%, с карты Беларусбанка — 2,5%. С карт других банков — без комиссии.

РРБ-Банк

1,5%, мин. 2 BYN

Между картами любых банков РБ — 1,5%, мин. 2 BYN.

Белинвестбанк

Между картами банка — без комиссии.

С карты Белинвестбанка на карту другого банка-резидента/между картами других банков РБ — 1,5% мин. 0,49 BYN, на карту банка-нерезидента (Азербайджан, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украина) — 1,5%, мин. 4 BYN, 2USD/EUR, 120 RUS.

С карты других банков на карту Белинвестбанка — без комиссии.

.

БСБ Банк

Между картами банка — без комиссии.

С карты БСБ Банка на карту другого банка-резидента/между картами других банков РБ — 1,5% мин. 0,50 BYN, на карту банка-нерезидента (Азербайджан, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украина) — 1,5%, мин. 4 BYN.

С карты других банков на карту БСБ Банка — без комиссии.

СтатусБанк

Между картами банка — только в интернет-банке, мобильном приложении; без комиссии.

С карты СтатусБанка на карту другого банка/ между картами других банков — 1,5%, мин. 1 BYN.

С карт других банков на карту СтатусБанка — без комиссии.

Название банка

Переводы между картами банка и картами разных банков

Альфа-Банк

Между картами банка (в Беларуси) — без комиссии.

С карты Альфа на карту другого банка — комиссия 1.5%, мин.2 BYN.

С карты другого банка на карту Альфа — без комиссии.

Банк БелВЭБ

Между одного клиента — без комиссии.

Между картами разных клиентов — 0,9%, мин 0,49 BYN.

С карты БелВЭБ на карту другого банка/между картами других банков — комиссия 1,5%, мин 0,49 BYN.

С карты другого банка на карту БелВЭБ — без комиссии.

Банк Дабрабыт

Между картами одного клиента — без комиссии.

Между картами разных клиентов — 1% + 0,14 BYN.

Между картами разных банков — комиссия 1,5% +1 BYN.

Белагропромбанк

Между картами одного клиента — без комиссии.

Между картами разных клиентов — 1,5%, мин. 0,49 BYN.

С карты Белагропромбанка на карту другого банка, и наоборот — 1,5%, мин. 0,99 BYN.

Между картами других банков — 1,5%, мин.1,49 BYN.

Беларусбанк

Между картами одного клиента — без комиссии.

Между картами разных клиентов — 1,5%.

С карты Беларусбанка на карту другого банка/ между картами других банков — 2,5%.

С карты другого банка на карту Беларусбанка — 2%.

Белгазпромбанк

Между картами банка — только в интернет-банке, мобильном приложении, банкомате; без комиссии.

С карты Белгазпромбанка на карту другого банка/ между картами других банков — 1,5%, мин. 0,49 BYN.

С карты другого банка на карту Белгазпромбанка — без комиссии.

Банк ВТБ

Между картами банка — без комиссии.

С карты ВТБ на карту другого банка/ между картами других банков — 1%, мин 1 BYN.

С карты другого банка на карту ВТБ — без комиссии.

Идея Банк

1,5%, мин. 2 BYN.

Между картами любых банков РБ — 1,5%, мин. 2 BYN.

МТбанк

Между картами банка — без комиссии.

С карты МТБ на карту другого банка/ между картами других банков — 1,5%, мин. 0.49 BYN.

С карты МТБ на карту банков-нерезидентов — 1,5%, мин. 2 USD.

С карты Приорбанка на карту МТБ — 0,5%, с карты Беларусбанка — 2,5%. С карт других банков — без комиссии.

РРБ-Банк

1,5%, мин. 2 BYN.

Между картами любых банков РБ — 1,5%, мин. 2 BYN.

Белинвестбанк

Между картами банка — без комиссии.

С карты Белинвестбанка на карту другого банка-резидента/между картами других банков РБ — 1,5% мин. 0,49 BYN, на карту банка-нерезидента (Азербайджан, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украина) — 1,5%, мин. 4 BYN, 2USD/EUR, 120 RUS.

С карты других банков на карту Белинвестбанка — без комиссии.

БСБ Банк

Между картами банка — без комиссии.

С карты БСБ на карту другого банка-резидента/между картами других банков РБ — 1,5% мин. 0,50 BYN, на карту банка-нерезидента (Азербайджан, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украина) — 1,5%, мин. 4 BYN.

С карты других банков на карту БСБ- без комиссии.

СтатусБанк

Между картами банка — только в интернет-банке, мобильном приложении; без комиссии.

С карты СтатусБанка на карту другого банка/ между картами других банков — 1,5%, мин. 1 BYN.

С карт других банков на карту СтатусБанка — без комиссии.
 
 
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FINANCE.TUT.BY выяснил, какие белорусские банки предлагают такой сервис и какие комиссии взимаются за переводы.
 
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