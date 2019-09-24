ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Родить ребенка в Беларуси: сколько это стоит?

25.09.2019 07:00 — Разное | Myfin  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Myfin

Родить ребенка в Беларуси: сколько это стоит?
Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

У каждых родов своя предыстория. Рассмотрим вначале самый массовый вариант – естественные роды в государственном роддоме, с наблюдением врачей до и после, без серьезного вмешательства, без ЭКО, лечебных процедур и прочего.

Подготовка к родам

Здесь нет обязательных платных процедур. Платить за постановку на учет в женской консультации не нужно. Многим беременным прописывают витамины, но они не особенно дороги, до 25 BYN (есть варианты дороже 100 BYN, и примерно с тем же составом). Три обязательных УЗИ в государственных медучреждениях бесплатны.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Myfin.by посчитал, сколько денег придется потратить, чтобы стать родителями.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Солигорске прошел благотворительный забег «ДОРОГА В НЕБО». ФОТОФАКТ.
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.09.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
25.09.2019
Новости Волковыска
Soligorsk News

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика