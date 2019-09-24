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Родить ребенка в Беларуси: сколько это стоит?
Источник материала: Myfin
У каждых родов своя предыстория. Рассмотрим вначале самый массовый вариант – естественные роды в государственном роддоме, с наблюдением врачей до и после, без серьезного вмешательства, без ЭКО, лечебных процедур и прочего.
Подготовка к родам
Здесь нет обязательных платных процедур. Платить за постановку на учет в женской консультации не нужно. Многим беременным прописывают витамины, но они не особенно дороги, до 25 BYN (есть варианты дороже 100 BYN, и примерно с тем же составом). Три обязательных УЗИ в государственных медучреждениях бесплатны.
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Myfin.by посчитал, сколько денег придется потратить, чтобы стать родителями.
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