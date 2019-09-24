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Мужчина или женщина? Семь актёров, сыгравших персонажей противоположного пола

25.09.2019 08:14 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Думали ли вы когда-нибудь о том, как бы вы выглядели, будучи человеком противоположного пола? Наверное, после прочтения какой-нибудь литературы на эту тему или просмотра фильма про обмен телами такие мысли приходят в голову многим людям.

Впрочем, благодаря нынешним приложениям каждый человек легко может посмотреть приблизительный вариант самого себя в роли парня или девушки. А ещё всегда была, есть и будет возможность просто приодеться. Именно этим и занимались актёры, которым выпадал случай сыграть человека противоположного пола. Давайте посмотрим, удачно ли они замаскировались.

В начале карьеры и сейчас. Как выглядят актёры, которые продолжают сниматься в кино после 70 лет?

Адам Сэндлер

Мужчина или женщина? Семь актёров, сыгравших персонажей противоположного пола
Кадр из фильма «Такие разные близнецы»

Мужчина или женщина? Семь актёров, сыгравших персонажей противоположного пола
Фото: instagram.com/adamsandler

Аманда Байнс

Мужчина или женщина? Семь актёров, сыгравших персонажей противоположного пола
Кадр из фильма «Она – мужчина»

Мужчина или женщина? Семь актёров, сыгравших персонажей противоположного пола
Фото: instagram.com/rlamandabynes

Анджелина Джоли

Мужчина или женщина? Семь актёров, сыгравших персонажей противоположного пола
Кадр из фильма «Солт»

Мужчина или женщина? Семь актёров, сыгравших персонажей противоположного пола
Фото: instagram.com/angelinajolieofficial

Джон Траволта

Мужчина или женщина? Семь актёров, сыгравших персонажей противоположного пола
Кадр из фильма «Лак для волос»

Мужчина или женщина? Семь актёров, сыгравших персонажей противоположного пола
Фото: instagram.com/johntravolta

Киллиан Мерфи

Мужчина или женщина? Семь актёров, сыгравших персонажей противоположного пола
Кадр из фильма «Завтрак на Плутоне»

Мужчина или женщина? Семь актёров, сыгравших персонажей противоположного пола
Фото: instagram.com/ofycm

Робин Уильямс

Сложно быть учителем. Пять фильмов про педагогов, которые нашли общий язык с учениками

Мужчина или женщина? Семь актёров, сыгравших персонажей противоположного пола
Кадр из фильма «Миссис Даутфайр»

Мужчина или женщина? Семь актёров, сыгравших персонажей противоположного пола
Фото: Кино-театр.ру

Руперт Эверетт

Мужчина или женщина? Семь актёров, сыгравших персонажей противоположного пола
Кадр из фильма «Одноклассницы»

Мужчина или женщина? Семь актёров, сыгравших персонажей противоположного пола
Фото: instagram.com/thehappyprincemovie

Люди в материале: Руперт Эверетт, Робин Уильямс, Киллиан Мерфи, Джон Траволта, Анджелина Джоли, Аманда Байнс, Адам Сэндлер
 
 
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