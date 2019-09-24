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Мужчина или женщина? Семь актёров, сыгравших персонажей противоположного пола
Источник материала: СТВ
Думали ли вы когда-нибудь о том, как бы вы выглядели, будучи человеком противоположного пола? Наверное, после прочтения какой-нибудь литературы на эту тему или просмотра фильма про обмен телами такие мысли приходят в голову многим людям.
Впрочем, благодаря нынешним приложениям каждый человек легко может посмотреть приблизительный вариант самого себя в роли парня или девушки. А ещё всегда была, есть и будет возможность просто приодеться. Именно этим и занимались актёры, которым выпадал случай сыграть человека противоположного пола. Давайте посмотрим, удачно ли они замаскировались.
Адам Сэндлер
Аманда Байнс
Анджелина Джоли
Джон Траволта
Киллиан Мерфи
Робин Уильямс
Руперт Эверетт
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Думали ли вы когда-нибудь о том, как бы вы выглядели, будучи человеком противоположного пола? Наверное, после прочтения какой-нибудь литературы на эту тему или...
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