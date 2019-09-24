Мужчина или женщина? Семь актёров, сыгравших персонажей противоположного пола

Источник материала: СТВ

Думали ли вы когда-нибудь о том, как бы вы выглядели, будучи человеком противоположного пола? Наверное, после прочтения какой-нибудь литературы на эту тему или просмотра фильма про обмен телами такие мысли приходят в голову многим людям.

Впрочем, благодаря нынешним приложениям каждый человек легко может посмотреть приблизительный вариант самого себя в роли парня или девушки. А ещё всегда была, есть и будет возможность просто приодеться. Именно этим и занимались актёры, которым выпадал случай сыграть человека противоположного пола. Давайте посмотрим, удачно ли они замаскировались.

В начале карьеры и сейчас. Как выглядят актёры, которые продолжают сниматься в кино после 70 лет?

Адам Сэндлер



Кадр из фильма «Такие разные близнецы»



Фото: instagram.com/adamsandler

Аманда Байнс



Кадр из фильма «Она – мужчина»



Фото: instagram.com/rlamandabynes

Анджелина Джоли



Кадр из фильма «Солт»



Фото: instagram.com/angelinajolieofficial

Джон Траволта



Кадр из фильма «Лак для волос»



Фото: instagram.com/johntravolta

Киллиан Мерфи



Кадр из фильма «Завтрак на Плутоне»



Фото: instagram.com/ofycm

Робин Уильямс

Сложно быть учителем. Пять фильмов про педагогов, которые нашли общий язык с учениками



Кадр из фильма «Миссис Даутфайр»



Фото: Кино-театр.ру

Руперт Эверетт



Кадр из фильма «Одноклассницы»