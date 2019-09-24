С огнём — только осторожно

Источник материала: Гарадоцкi веснiк

Неосторожное обращение с огнём — основная причина большинства пожаров. Только в этом году по этой причине в Городокском районе произошло 10 пожаров, что составляет 50% от их общего количества.

Непотушенные и небрежно брошенные спички или окурки — за этими обыденными вещами стоят сотни загубленных жизней, тысячи искалеченных судеб, миллионы слёз. МЧС напоминает: во избежание пожара и, чтобы обезопасить себя и жизни окружающих, не допускайте курения в квартире, а тем более в постели, сидя на диване или в кресле, особенно после употребления алкоголя. Следите, чтобы искры не попали на горючие вещи или пол, тщательно тушите окурки. Для раннего обнаружения пожара установите в доме пожарный извещатель. Никогда не оставляйте маленьких детей без присмотра!

В случае пожара или запаха дыма звоните по телефонам 101 или 112.

Вячеслав САВИЦКИЙ, начальник Городокского РОЧС.