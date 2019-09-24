ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

С огнём — только осторожно

25.09.2019 — Разное | Гарадоцкi веснiк  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Гарадоцкi веснiк

Неосторожное обращение с огнём — основная причина большинства пожаров. Только в этом году по этой причине в Городокском районе произошло 10 пожаров, что составляет 50% от их общего количества.

Непотушенные и небрежно брошенные спички или окурки — за этими обыденными вещами стоят сотни загубленных жизней, тысячи искалеченных судеб, миллионы слёз. МЧС напоминает: во избежание пожара и, чтобы обезопасить себя и жизни окружающих, не допускайте курения в квартире, а тем более в постели, сидя на диване или в кресле, особенно после употребления алкоголя. Следите, чтобы искры не попали на горючие вещи или пол, тщательно тушите окурки. Для раннего обнаружения пожара установите в доме пожарный извещатель. Никогда не оставляйте маленьких детей без присмотра!

В случае пожара или запаха дыма звоните по телефонам 101 или 112.

Вячеслав САВИЦКИЙ, начальник Городокского РОЧС.

 

 
 
Ссылка на источник 14
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Неосторожное обращение с огнём — основная причина большинства пожаров. Только в этом году по этой причине в Городокском районе произошло 10 пожаров, что...
 
Новости дня
Новости разные
 
На Быховщине продолжается сбор подписей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.09.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
25.09.2019
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика