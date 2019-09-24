Переговоры в атмосфере доверия

Источник материала: Гарадоцкi веснiк

Президент Беларуси Александр Лукашенко положительно оценивает интерес США к региону Восточной Европы. Об этом он заявил в Минске на встрече с заместителем государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвидом Хэйлом.





«Возможно, мы находимся в плену неких измышлений СМИ. Но как нам здесь кажется в Беларуси, Европа и вообще планета переживают непростые, сложные времена», — считает глава государства. Он отметил, что частенько в этом обвиняют США. «Но мы прекрасно пониманием, что не бывает так в жизни, что один кто-то виноват, а все остальные мягкие, белые и пушистые. Наверное, и мы все виноваты в том, что складывается такая ситуация в мире», — сказал Президент.

«Я убеждён, что ваш визит по крайней мере руководству Беларуси, белорусскому народу предоставит возможность более объективно посмотреть на мир, исходя из той информации, которую я рассчитываю получить от весьма информированного человека», — отметил Глава государства.







Минск и Вашингтон сотрудничают в областях совпадающих интересов и по вопросам безопасности. Возобновлён диалог в военной сфере, по линии здравоохранения, сельского хозяйства, профессиональных обменов. В марте 2019 г. американская сторона была проинформирована об отмене ограничений на количество сотрудников посольства США. Действуют межправительственные соглашения в области экономического сотрудничества, содействия банковской деятельности и в других сферах. В мае 2019 г. подписаны меморандумы о сотрудничестве между Госпогранкомитетом, ГТК, МВД, Следственным комитетом и Агентством по борьбе с наркотиками Министерства юстиции США.

До 2008 г. Соединённые Штаты оставались одним из основных экономических партнёров Беларуси. После периода сокращения с 2011 г. объёмы торговли с США стабилизировались. Вашингтон применяет ограничительные меры тарифного характера в отношении некоторых категорий белорусского экспорта.

В Беларуси будут делать всё, чтобы двусторонние отношения с США развивались.

«Что касается наших с вами отношений, вы очень хорошо знаете и осведомлены в том, что это не единственный сигнал, который мы посылаем руководству США о нормализации отношений. Это ненормально, что в современном мире два государства, которые когда-то воевали на одной стороне против врага, сегодня имеют такие, скажем так, слабые отношения», — сказал Александр Лукашенко.

«Недавно появилась обнадёживающая, хорошая информация, связанная с ракетами средней и меньшей дальности. Нас это волнует, потому что Беларусь является участником договора (Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. (- Прим. БЕЛТА). Договор на сегодняшний день практически разрушен, но появились заявления о том, что ни НАТО, ни Россия не собираются размещать в Европе эти ракеты», — сказал Президент.

«Я в свою очередь недавно сказал о том, что мы ни в коем случае не будем инициаторами нехороших дел по разрушению этого договора. Более того, мы никогда не станем такие ракеты размещать на территории Беларуси для того, чтобы усложнять обстановку (если это не угрожает нашей безопасности). Но эти два заявления — с Запада и с Востока — убеждают меня в том, что нам не придётся в Беларуси прибегать к этим крайним мерам. На это у нас нет ни желания, ни лишних денег», — подчеркнул белорусский лидер.

США и Беларусь приняли решение о восстановлении диппредставительства на уровне послов. «Сегодня исторический момент в американо-белорусских отношениях. Я рад принять участие в объявлении нашей готовности к обмену послами как следующего шага по нормализации наших отношений», — сказал Дэвид Хэйл.







Он отметил, что состоялся хороший и глубокий разговор не только по теме двусторонних отношений, но и широкому спектру тем общей мировой повестки дня. Дэвид Хэйл также подчеркнул, что ему приятно присутствовать в Минске, чтобы обозначить взаимные усилия по продвижению двусторонних отношений в новом направлении.

«США остаются сторонником поддержки суверенитета и независимости Беларуси, где следующие поколения будут иметь успешное будущее», — добавил заместитель государственного секретаря США.

«Мы приветствуем расширение сотрудничества в вопросах нераспространения, безопасности на границе, экономического взаимодействия и обмена информацией в сфере общей безопасности. Нормализуя наши отношения, мы не просим Беларусь делать выбор между Востоком и Западом. США уважают желание Беларуси определять свой собственный путь и делать свой вклад в мир и стабильность в регионе», — сказал заместитель госсекретаря.

В целом он подчеркнул, что США остаются сторонником поддержки суверенитета и независимости Беларуси, и наряду с этим отметил сохранение в США определённой озабоченности в части демократического развития в Беларуси. В этом плане он подчеркнул роль предстоящих парламентских и президентских выборов, которые могут способствовать устранению подобной обеспокоенности. «При достижении такого прогресса мы будем готовы обсуждать дальнейшее ослабление санкций и углубление нашего сотрудничества», — заявил Дэвид Хэйл.

«Беларусь — это страна с богатой историей, активными талантливыми людьми и невероятным потенциалом. И мы надеемся на расширение сотрудничества и работу с белорусским правительством и народом для использования всего потенциала наших двусторонних отношений», — резюмировал заместитель госсекретаря США.

По материалам БЕЛТА подготовила Ольга РЕМНЕВА