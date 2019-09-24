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В России разработали крылатую ракету с дальностью 800 километров
Источник материала: Tut.by
НПО машиностроения разработало крылатую ракету морского базирования «Оникс-М» с максимальной дальностью стрельбы 800 км и повышенной точностью поражения морских и наземных целей. Летные испытания ракеты начнутся в ближайшие месяцы, сообщили в среду
«На базе стоящей на вооружении крылатой ракеты „Оникс“ разработан новый вариант — „Оникс-М“, получивший максимальную дальность поражения 800 км», — рассказал собеседник агентства.
Источник уточнил, что «ракета оборудована усовершенствованной системой управления и сможет с большей точностью поражать как морские, так и наземные цели». Также повышена защищенность ракеты от воздействия средств радиоэлектронной борьбы, добавил собеседник агентства.
Другой источник в оборонной отрасли рассказал ТАСС, что летно-конструкторские испытания новейшей версии «Оникса» должны были начаться в первой декаде сентября в акватории Баренцева моря на морском полигоне Северного флота. Для обеспечения безопасности судоходства и полетов гражданской авиации под эти испытания закрывались несколько районов моря, «однако пуски выполнены не были из-за необходимости дополнительных проверок опытных образцов изделия». «Ожидается, что летные испытания „Оникса-М“ начнутся в ближайшие один-два месяца», — рассказал собеседник агентства.
По словам источника, как и стоящий на вооружении «Оникс», модернизированная ракета способна нести обычную и ядерную боевые части. Максимальная скорость «Оникса-М» и массо-габаритные характеристики остались как у базовой версии ракеты.
Крылатый «Оникс»
Ранее в НПО машиностроения сообщали о планах улучшить характеристики «Оникса», не уточняя, о каких конкретно параметрах идет речь. «Да, мы предложили улучшить летные характеристики ракет „Оникс“ для повышения эффективности этого противокорабельного комплекса», — сказал 13 сентября ТАСС представитель компании.
По данным производителя, предельная дальность стрельбы «Ониксом» в экспортном варианте (ракета «Яхонт») на сегодняшний день составляет 300 км. Максимальная скорость ракеты составляет 2,5 скоростей звука на большой высоте, масса обычной боевой части — 250 кг.
Разработка противокорабельного комплекса П-800 с ракетой «Оникс» началась в 1982 году, на вооружение он был принят в 2002 году. Комплексом вооружаются надводные корабли и подлодки, например эти ракеты несет на борту головная многоцелевая субмарина проекта 885 «Северодвинск».
На базе «Оникса» создана российско-индийская ракета «БраМос». На МАКС-2019 глава совместного предприятия «БраМос» с индийской стороны Кумар Мишра сообщал ТАСС, что дальность стрельбы крылатой ракеты «БраМос» может быть доведена до 800 км. Он тогда отметил, что такая техническая возможность есть.
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Она может летать на скорости почти втрое быстрее звуковой.
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