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В Ляховичском районе BMW сбил 5-летнюю девочку: ребенок в реанимации
Источник материала: Tut.by
24 сентября около 19.45 в деревне Зубелевичи, Ляховичского района BMW сбил 5-летнюю девочку,
24-летний водитель BMW ехал по улице Ленина. Напротив дома № 104 он сбил 5-летнюю девочку, которая перебегала дорогу в неустановленном месте.
Ребенка госпитализировали в реанимацию барановичской больницы.
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По предварительной версии, девочка перебегала дорогу в неустановленном месте.
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