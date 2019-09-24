Сколько «волкам» не пой… Шансонье Михаила Круга убили уголовники

Источник материала: Аргументы и факты

Убийство самого известного исполнителя в жанре «русский шансон» Михаила Круга официально раскрыто. Об этом сообщает Следственный комитет России.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области благодаря комплексу следственных действий, проведенному с соучастниками и свидетелями преступления, удалось установить в мельчайших подробностях всю картину совершенного в Твери 17 лет назад убийства певца Михаила Воробьева, известного широкой публике под сценическим псевдонимом «Михаил Круг», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Лицо «русского шансона»

Свою карьеру Михаил Воробьев начинал в жанре классической авторской песни. Кумиром его юности был Владимир Высоцкий. В начале 1990-х музыкант, взявший себе псевдоним Михаил Круг, начинает больше внимания уделять песням, которые принято называть блатными. Несмотря на то, что он никогда сам не сидел в тюрьме, а блатные выражения почерпнул из специального справочника для сотрудников милиции, песни, связанные с криминалом, «зоной» и т.п. вещами, стали его визитной карточкой.

Песня Круга «Владимирский централ» и вовсе по сей день считается самым известным произведением в жанре «русского шансона».

Музыкант был популярен как среди обычной аудитории, так и в криминальной среде. Считалось, что уважение «воров в законе» гарантирует ему безопасность от ограблений, краж и других подобных преступных посягательств.

Убийство

Но в ночь на 1 июля 2002 года в дом певца, расположенный в Твери, в микрорайоне Мамулино, ночью проникли неизвестные. На третьем этаже они наткнулись на тёщу Круга и напали на неё, причинив ей телесные повреждения. На крики женщины прибежал Круг вместе с женой Ириной. Бандиты открыли по ним огонь. Ирине Круг удалось спрятаться, а сам музыкант получил два тяжёлых огнестрельных ранения. Преступники скрылись. Михаила Круга в больницу отвез сосед, однако там, несмотря на все усилия медиков, певец скончался.

Версий того, кто стоял за убийством певца, было много. Однако на протяжении многих лет дело оставалось нераскрытым.

В 2019 году несколько раз сообщалось о том, что правоохранительным органам удалось разобраться в том, что произошло семнадцать лет тому назад. Тем не менее, до настоящего момента официально раскрытие дела не подтверждалось.

«На первоначальном этапе расследования было установлено, что 30 июня 2002 года в день празднования дня города Твери в вечернее время в дом Михаила Круга, расположенный в поселке Мамулино областного центра, тайно проникли двое мужчин с целью ограбления, и один из них совершил убийство певца. По горячим следам в 2002 году раскрыть данное преступление, совершенное в условиях неочевидности, не удалось в связи с отсутствием непосредственных свидетелей и недостаточностью полученных улик, - сообщает официальный сайт СКР, - При изучении материалов уголовного дела следователями Следственного комитета была проведена колоссальная работа по восстановлению мельчайших подробностей преступления. Допрашиваемые в ходе следствия лица по прошествии длительного времени уже не могли воспроизвести детали случившегося в ночь на 1 июля 2002 года. Следствием отрабатывались различные версии, в том числе о наличии у Круга личных конфликтов, корыстном мотиве совершения преступления, а также совершении преступления лицами, ранее судимыми и наркозависимыми».

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Кровавые «волки»

В конце 2010-х правоохранительными органами была разгромлена организованная преступная группировка «Тверские волки», члены которой в 2002-2006 годах совершили серию заказных убийств.

Основатели группировки, Александр Костенко по кличке «Лом» и Анатолий Осипов по кличке «Волк» погибли раньше – с ними расправились конкуренты по криминальному бизнесу.

В октябре 2009 года Тверской областной суд приговорил членов банды Александра Осипова, Александра Агеева и Дмитрия Баскакова к пожизненному тюремному заключению.

Еще на этапе следствия проверялась причастность «Тверских волков» к убийству Михаила Круга, однако преступники категорически отрицали свою причастность к резонансному преступлению.

Однако в 2019 году у следствия появилась дополнительная информация, позволившая сдвинуть дело с мертвой точки.

В Тверской следственный изолятор из мест заключения были доставлены Осипов и Агеев.

«С указанными лицами следователям удалось установить психологический контакт, в результате чего Александр Агеев дал признательные показания о нападении им совместно с еще одним участником банды Дмитрием Веселовым на дом Михаила Круга», - сообщает официальный сайт СКР.

Преступление заказал «Лом». Круга не планировали убивать, его хотели заставить платить

Убийство певца не было запланированным. Агеев и Веселов выполняли задание Александра Костенко по кличке «Лом». По его задумке, подручные должны были попасть в дом музыканта, когда там не будет его домашних.

«Соучастники намеревались лишь похитить оттуда антиквариат и ценности, после чего покинуть место совершения кражи. По замыслу заказчика, Михаил Круг, обнаружив факт хищения своего имущества, обратится к нему за помощью, тот «найдет» похищенное, после чего певец станет ему обязанным и будет выплачивать часть гонораров от концертной деятельности», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Следственного комитета.

Но Круг с семьей вернулся раньше, чем ожидалось, и преступники оказались застигнуты врасплох. Сначала Веселов напал на тещу Круга, а затем, когда ей на помощь поспешил сам музыкант, бандит дважды выстрелил в него из пистолета «ТТ». Ранения оказались смертельными.

Агеев и Веселов скрылись с места преступления. Но о том, что случилось, стало известно еще одному члену банды Александру Осипову. В марте 2003 года Осипов расправился с Веселовым.

Убийцу шансонье расстрелял поклонник его творчества

По данным следствия, Александр Осипов был знаком с певцом и являлся поклонником его творчества и, узнав, что в смерти Круга виновен Дмитрий Веселов, застрелил последнего в лесном массиве на территории Кимрского района Тверской области.

«Следователями регионального СК России и сотрудниками УМВД России по Тверской области проведен комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - сообщает официальный сайт СКР, - Так, показания Александра Агеева полностью проверены и нашли свое объективное подтверждение собранными доказательствами по уголовному делу, показаниями иных лиц, которые логичны, последовательны, взаимосвязаны и отражают всю картину происшествия, протоколами осмотров, иных следственных действий, заключениями судебных экспертиз и специалистов».

В связи со смертью Дмитрия Веселова следствием принято решение о прекращении уголовного дела и уголовного преследования.