Мертвый киллер, доллары и туалет. Почему не нашли «заказчика» Индиры Ганди?

Источник материала: Аргументы и факты

31 октября 1984 года премьер-министр Индии решила не надевать бронежилет для короткой прогулки. Всего-то там — пройти несколько метров от правительственной резиденции до приёмной, где её уже ждёт для интервью знаменитый британский актёр и писатель Питер Устинов. Облачившись в традиционную индийскую одежду (сари шафранового цвета), Индира Ганди вышла во двор. Как обычно, на посту стояли два телохранителя в синих тюрбанах, представители религиозного течения сикхов — Беант Сингх и Сатвант Сингх. Поравнявшись с ними, премьер-министр улыбнулась. Беант внезапно выхватил пистолет, и выстрелил в женщину три раза. Та упала. Сатвант открыл по лежащей Индире огонь из пистолета-пулемёта Стерлинга, выпустив весь магазин — 34 патрона. После этого убийцы аккуратно положили к своим ногам оружие, подняли руки, и Беант Сингх якобы произнёс — «Я сделал то, что должен. Теперь вы делайте, что хотите». Даже спустя 35 лет после смерти Индиры Ганди нет достоверной информации — кто именно стоял за спиной убийц, убрали ли индийского премьера руками заграничных спецслужб за дружбу с СССР или это была виртуозно разыгранная «подстава»?

Обозреватель «АиФ», побывав в Дели, попытался узнать в различных слоях индийского общества — верят ли граждане страны в официальную версию гибели Индиры Ганди?





Вещи Ганди, в которые она была одета в день убийства. Фото: Commons.wikimedia.org / GaneshBhakt

Зачем хотели убить свидетелей?

Разумеется, за десятки лет убийство кумира Индии обросло мифами и легендами. В первую очередь, индийцев заставляет сомневаться молниеносная расправа над киллерами. Захватившие их служащие Индо-Тибетской пограничной стражи Тарсен Сингх Джамвал и Рам Саран доставили подозреваемых в помещение охраны, где спустя несколько минут... расстреляли. Беант Сингх был убит наповал, а Сатвант Сингх ввиду попадания пули в позвоночник остался инвалидом с параличом обеих ног. Согласно словам пограничников, один киллер попытался отобрать автомат у охранника, другой выхватил спрятанный в тюрбане кинжал. «Эта сказка не выдерживает никакой критики, — сообщил мне источник в индийских спецслужбах. — Террористы сдались, бросили огнестрельное оружие, хотя у них ещё были патроны. И внезапно нападают на своих врагов с ножом. Зачем? Сразу видно — их пытались убрать, дабы не сказали лишнего: недаром выживший Сатвант Сингх не ответил на массу важных вопросов во время следствия. Судя по всему, в заговоре участвовали и другие телохранители — включая, возможно, руководителей охраны. Да и были ли эти два человека действительно убийцами? Тогда не существовали видеокамеры наблюдения, и об атаке на премьера известно сугубо со слов стражников, задержавших покусителей. А что, если они соврали? Напоминает цепь событий после смерти президента Кеннеди: его убийца Ли Харви Освальд был застрелен Джеком Руби».

«Баксы» за смерть премьера

Эту же мысль ещё в 1984 году высказало американское агентство «Ассошиэйтед Пресс»: всё выглядит слишком подозрительно. Обвинение базируется лишь на словах уцелевшего киллера, а также арестовавших его охранников. Более серьёзные доказательства не представлены и спустя 35 лет: их не нашли ни правительство, ни пресса, ни полиция. Других свидетелей смерти Индиры Ганди не оказалось — Питер Устинов, ожидавший её на интервью, слышал только выстрелы... и последующую тишину. Получается, за это время премьера мог убить кто угодно: фото и видео инцидента нет. Самого убийцу больше не допросить — он повешен в тюрьме Дели 6 января 1989 года. «Газета Hindustan Times впоследствии писала — незадолго до покушения на Ганди Беант Сингх получил перевод из Норвегии на гигантскую для тех времён сумму в $100 000, — рассказывает журналист из правительственного „пула“ Индии. — Раньше предполагалось — ему заплатили эмигранты из сикхской оппозиции, а теперь люди задумались: откуда у этих беглецов, прозябающих в Европе в нищете, взялись такие средства? И не было ли у убийц высоких покровителей в спецслужбах? Стоило бы удивиться — надо же, охранник премьера вдруг заработал неясно где безумные деньги. Но его не стали проверять».





Дорожка, на которой стреляли в Индиру Ганди. Фото: Commons.wikimedia.org / Vinayaraj

Джентльменская «подстава»

Кому же в таком случае было выгодно убрать Индиру Ганди? Сейчас в первую очередь обвиняют Великобританию и США. По мнению многих жителей республики, премьер-министра убили, чтобы остановить планы улучшения ядерного арсенала Индии при помощи СССР. И хотя сотрудничество в атомной сфере и в Москве, и в Дели отрицают, индийцы уверены: закулисные переговоры велись, ведь Запад серьёзно беспокоил рост советского влияния в Индии. Формально, причиной мести сикхов-телохранителей Индире Ганди был штурм индийскими войсками святыни сикхской религии — Золотого храма в Амритсаре 5 июня 1984 года. Здание сильно пострадало, погибли сотни людей — солдаты, боевики, паломники. Однако, в 2014-м году внезапно всплыла секретная информация — оказывается, британские спецслужбы консультировали индийский спецназ... англичане и составили план штурма, закончившегося побоищем. Индийцы считают случившееся «подставой»: дескать, Индиру Ганди специально спровоцировали на «кровавую баню». Результат не замедлил себя ждать. В Лондоне нехотя подтвердили, что присланный в Индию офицер британских спецслужб и вправду давал советы по штурму Золотого храма, но к нему не прислушались. Как уж там было на самом деле — думаю, узнать невозможно.

Заговор рядом с туалетом

Среди тысяч «теорий заговора» в Индии популярна вот такая версия: киллеров было не двое, а...трое — после смерти премьера глава боевой группы обезвредил своих соратников — и скрылся. В расследовании покушения много и других несостыковок. Выживший террорист Сатвант Сингх на допросе проговорился — мол, преступление они задумали давно, ещё до штурма Золотого храма. И верно, за 3 месяца такое не подготовишь — но тогда отпадает и вариант с местью религиозных фанатиков за оскорбление святыни. Не верится и в случайную халатность спецслужб — Сатванта назначили в тот день на дежурство только потому, что он пожаловался: страдает расстройством желудка, надо часто посещать туалет. Честно говоря, детский сад какой-то. Прошли десятки лет, но на множество вопросов по поводу убийства одной из самых знаковых женщин-политиков XX века не дано ни единого ответа. И, пожалуй, вряд ли мы услышим его в будущем.