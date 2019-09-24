ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

24-летний водитель БМВ сбил 5-летнюю девочку в Ляховичском районе

25.09.2019 09:51 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

24-летний водитель БМВ сбил 5-летнюю девочку в Ляховичском районе
УВД Брестского облисполкома

В Ляховичском районе в ДТП пострадала пятилетняя девочка, сообщили в УВД Брестского облисполкома.

Авария произошла 24 сентября примерно в 19.45 в деревне Зубелевичи. По предварительной информации, 24-летний житель Барановичей двигался на автомобиле "БМВ" по улице Ленина. Напротив дома №104 водитель сбил пятилетнюю девочку, которая перебегала проезжую часть в неустановленном месте.

В результате наезда пострадавшая с травмами госпитализирована в реанимационное отделение Барановичской центральной районной больницы. Проводится проверка.

Источник: БЕЛТА.

 
 
Ссылка на источник 8
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Авария произошла 24 сентября примерно в 19.45 в деревне Зубелевичи.
 
Новости дня
Новости разные
 
Шура: Почему болеющей Заворотнюк отказали в праве на личную жизнь?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.09.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
25.09.2019
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • сапоги кожаные мужские высокие взял
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика