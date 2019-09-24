24-летний водитель БМВ сбил 5-летнюю девочку в Ляховичском районе

В Ляховичском районе в ДТП пострадала пятилетняя девочка, сообщили в УВД Брестского облисполкома.

Авария произошла 24 сентября примерно в 19.45 в деревне Зубелевичи. По предварительной информации, 24-летний житель Барановичей двигался на автомобиле "БМВ" по улице Ленина. Напротив дома №104 водитель сбил пятилетнюю девочку, которая перебегала проезжую часть в неустановленном месте.

В результате наезда пострадавшая с травмами госпитализирована в реанимационное отделение Барановичской центральной районной больницы. Проводится проверка.

Источник: БЕЛТА .