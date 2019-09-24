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24-летний водитель БМВ сбил 5-летнюю девочку в Ляховичском районе
25.09.2019 09:51 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
В Ляховичском районе в ДТП пострадала пятилетняя девочка, сообщили в УВД Брестского облисполкома.
Авария произошла 24 сентября примерно в 19.45 в деревне Зубелевичи. По предварительной информации, 24-летний житель Барановичей двигался на автомобиле "БМВ" по улице Ленина. Напротив дома №104 водитель сбил пятилетнюю девочку, которая перебегала проезжую часть в неустановленном месте.
В результате наезда пострадавшая с травмами госпитализирована в реанимационное отделение Барановичской центральной районной больницы. Проводится проверка.
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Авария произошла 24 сентября примерно в 19.45 в деревне Зубелевичи.
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