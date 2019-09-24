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Новый пауэрбанк Xiaomi, который может зарядить ноутбук, стоит 42 доллара
Источник материала: Tut.by
Xiaomi представила новый внешний аккумулятор под названием Mi PowerBank 3. Гаджет поддерживает функцию ускоренной подзарядки,
Емкость батареи этого пауэрбанка составляет 20 000 мАч. В наличии два порта USB-A и один USB-C. Производитель заявляет, что благодаря этому от Mi PowerBank 3 можно заряжать сразу три внешних устройства. Например, два смартфона и ноутбук. Кроме того, пауэрбанк поддерживает технологию ускоренной зарядки с максимальной выходной мощностью в 50 Вт.
Точная цена новинки в Китае уже известна. Купить гаджет получится примерно за 42 доллара. Впрочем, о сроках поступления в международную продажу пока не говорится.
Смотрите, сколько у нас стоят другие пауэрбанки Xiaomi:
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Емкость батареи этого пауэрбанка составляет 20 000 мАч.
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