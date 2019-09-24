Дочь Трампа обвинили в том, что она пришла на Генассамблею ООН без нижнего белья

Источник материала: Tut.by

Ивонка Трамп, дочь президента США Дональда Трампа, посетила конференцию о религиозной свободе в рамках Генассамблеи ООН. Фотографию с этого мероприятия она опубликовала в своем инстаграме, после чего пользователи заподозрили, что на ней нижнего белья.

Позже выяснилось, что Ивонка выбрала бесшовный вариант модели бюстгальтера.