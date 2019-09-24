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Дочь Трампа обвинили в том, что она пришла на Генассамблею ООН без нижнего белья
Источник материала: Tut.by
Ивонка Трамп, дочь президента США Дональда Трампа, посетила конференцию о религиозной свободе в рамках Генассамблеи ООН. Фотографию с этого мероприятия она опубликовала в своем инстаграме, после чего пользователи заподозрили, что на ней нижнего белья.
Позже выяснилось, что Ивонка выбрала бесшовный вариант модели бюстгальтера.
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Ивонка Трамп, дочь президента США Дональда Трампа, посетила конференцию о религиозной свободе в рамках Генассамблеи ООН. Фотографию с этого мероприятия она...
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