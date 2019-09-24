Произведение Светланы Алексиевич заняло третье место в Топ-100 лучших книг XXI века

Источник материала: Ежедневник





Книга Светланы Алексиевич «Время секонд хэнд» попала в тройку лидеров составленного The Guardian Топ-100 лучших произведений XXI века.

В рейтинге The Guardian первое место занимает Хилари Мантел за роман «Волчий зал». Благодаря ему писательница стала лауреатом Букеровской премии. На втором месте расположился роман «Галаад» американской писательницы Мэрилин Робинсон. Она писала этот роман 24 года и по итогу удостоилась престижной Пулитцеровской премии. И третье место занимает книга нобелевского лауреата по литературы из Беларуси Светланы Алексиевич «Время секонд хэнд».

В рейтинге данное произведение описано как "незабываемая книга, которая является одновременно актом катарсиса и глубокой демонстрацией сочувствия".

На четвертом месте в Топ-100 "Никогда не отпускай меня" также букеровского лауреата Кадзуо Ишигуро, а на пятом – Аустерлиц WG Себальда, пишет thinktanks.by .