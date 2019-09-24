Восемь десятилетий библиотеки в Пелище

Источник материала: Навiны Камянеччыны

Праздничный вечер «С юбилеем, родная библиотека!», посвященный 80-летию сельского «храма книги», прошел 20 сентября в Пелищенском сельском центре культуры и досуга.





На праздник были приглашены читатели библиотеки, председатель местного сельисполкома Светлана Голубкович, школьники, учителя и Валентина Кухта, проработавшая в библиотеке более 40 лет. Вечер сопровождался презентацией «Сокровище мудрости – библиотека», музыкальными поздравлениями учащихся филиала школы искусств в Пелище и представителей СЦКиД. Приятные и полезные подарки для библиотеки подготовили профком ОАО «Агро-Пелище», сельисполком, коллективы филиала школы искусств и центра культуры и досуга. Работала краеведческая выставка «Малая родина – большая любовь», ведь в библиотеке в Пелище ведется обширная краеведческая работа.





Так, в рамках проекта «Страницы провинциальной истории» библиотекари отредактировали и систематизировали информацию о жителях сельсовета и окрестных деревень, издав в методическом центре альбомы «Здесь край моих отцов и дедов» (летопись Пелища), «Это земля твоя и моя» (истории деревень Пелищенского сельсовета), брошюры о православном храме в Индычах «Святыня малой Родины» и о костеле «Костел Сердца Иисуса», составили словарь местных говоров «А у нас говорят так…», оформили буклеты, посвященные талантливым землякам. Библиотекари предоставили богатый материал для книги «Прорастет хлебом насущным», изданной в 2013 году на средства ОАО «Агро-Пелище». Отредактирован и переиздан альбом о ветеранах Великой Отечественной «Годы войны – столетия памяти». Оформлена папка-досье «Живая память об Афгане» о воинах- интернационалистах.





Кроме того, краеведческий фонд библиотеки пополнился электронными презентациями: «Пелищенский сельский совет: история, люди, события», виртуальный портрет «Имена в истории края» (о сельчанах-тружениках и тех, кто оставил заметный след в истории малой Родины).

В 2019 году в библиотеку поступают 8 газет и 13 журналов. Фонд составляет 11638 экземпляров. Читателей – 1070, 230 из них – дети. За 2018-й поступило 106 книг.





Читатели тепло и с благодарностью отзываются о библиотеке и ее работниках.

Агнесса Зубова:

– Работники библиотеки умные, компетентные, уделяют много внимания читателям, знают и любят книгу, умеют предложить не только новинки литературы, но и старые забытые книги, и классику.

Как не поверить верному, проверенному временем читателю?





Подготовила

Анастасия НАРЕЙКО.